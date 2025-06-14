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    台東光祭點燈 知本溪畔夏夜光影浪漫

    台東光祭點亮知本溪畔。（記者黃明堂攝）

    台東光祭點亮知本溪畔。（記者黃明堂攝）

    2025/06/14 13:27

    〔記者黃明堂／台東報導〕2025台東光祭於6月13日晚間在知本溫泉區點燈儀式，今年光祭以「沐光泉」為策展主題，運用「光為筆、水為靈感」，創作出融合自然地景與在地文化的光藝術作品，展期自即日起至7月27日止，點燈時間為17:30-22:00，作品分布於知本溪畔、林間與橋上。

    2025年台東光祭策劃三大主題展區，分別為「泉湧」、「光現」及「永續」，從溫泉的自然湧現為起點，延伸至感官與光影的交會，並進一步連結社區記憶與永續未來，邀請觀眾展開一場跨越時間與感知的探索旅程。

    本屆光祭共展出12件大型光藝術作品，由多位國內外藝術家共同創作。其中亮點包含：日本藝術家吉井宏創作的可愛療癒裝置「野豬寶寶爬上來了」；於勇男橋每晚定時演出的「光湧・界」光雕秀，為東台灣目前唯一展期間每日演出的戶外光雕作品；以及美國藝術家大岩奧斯卡創作的「光之橋」，讓自然與藝術交融，成為夏夜動人的風景。

    除了藝術展區，活動期間也推出一系列「夏遊知本」體驗內容，包括每週六17:00至18:30的舞台演出、每週日15:00至17:00的親子假日工坊，並於7月26日至27日舉辦結合在地美食與手作品牌的「沐光市集」。知本多處溫泉設施也將於活動期間延長營業時間，邀請遊客在賞燈後泡湯放鬆，享受夜間沉澱的恬靜時光。還有「回溫・知本」微型展覽，透過歷史照片與居民故事，回顧知本從部落秘境轉變為觀光溫泉勝地的歷程，喚起人與土地之間的深厚連結。

    台東光祭昨晚在知本溫泉點燈。（記者黃明堂攝）

    台東光祭昨晚在知本溫泉點燈。（記者黃明堂攝）

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