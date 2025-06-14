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    首頁　>　生活

    屏東神明遶境 雨神退駕？昨天下大雨 今天大太陽

    屏東天氣轉晴，屏東嘉王宮舉辦神明遶境活動上千信徒參加，相當熱鬧。（記者葉永騫攝）

    屏東天氣轉晴，屏東嘉王宮舉辦神明遶境活動上千信徒參加，相當熱鬧。（記者葉永騫攝）

    2025/06/14 12:49

    〔記者葉永騫／屏東報導〕南部昨天受到環流影響下大雨，高屏低漥地區積水嚴重，但是今天卻出大太陽，雲淡風清，屏東嘉王宮所舉辦的遶境活動，數十頂神轎和陣頭讓屏東市區相當的熱鬧，由於遶境活動早在二個月前就決定，天氣轉晴、雨神退駕，也讓信徒嘖嘖稱奇。

    屏東市嘉王宮慶祝建廟30週年及神明天將軍王生日，早在2個月前就訂定今天舉行屏東市遶境活動，並且邀請各宮廟參加遶境活動，沒想到連日來雨勢不斷，昨天南台灣更下起大雨，高屏也有多處地點積水嚴重，讓主辦人員相當的擔心，沒想今天屏東陽光普照出大太陽，參與遶境的宮廟陣頭相當的多，人數達到上千人以上，甚至澎湖石泉朱王廟還遠從澎湖搭飛機到屏東來參加，相當的難得，而遶境的隊伍行經之處熱鬧滾滾，吸引了許多民眾的目光。

    有信徒表示，神明遶境的日期都是事前就訂出，昨天下大雨、今天出太陽，雨神一下子就退駕讓遶境活動順利進行，也讓信徒們嘖嘖稱奇，認為真的不可思議。

    屏東嘉王宮舉辦神明遶境，相當熱鬧。（記者葉永騫攝）

    屏東嘉王宮舉辦神明遶境，相當熱鬧。（記者葉永騫攝）

    屏東嘉王宮舉辦神明遶境活動，現場熱鬧滾滾。（記者葉永騫攝）

    屏東嘉王宮舉辦神明遶境活動，現場熱鬧滾滾。（記者葉永騫攝）

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