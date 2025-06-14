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    南橫公路便道沖毀 緊急搶通替代道路化解3里孤島危機

    公路單位緊急派員搶通替代便道，化解桃源區復興以上三里孤島危機。（甲仙工務段提供）

    公路單位緊急派員搶通替代便道，化解桃源區復興以上三里孤島危機。（甲仙工務段提供）

    2025/06/14 12:46

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕西南氣流挾帶豪大雨導致南橫公路台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興）河床便道被沖毀，今早雨勢停歇，公路單位緊急派員搶修，順利於今天中午12點搶通替代道路，化解桃源區復興以上三里孤島危機。

    公路總局甲仙工務段指出，台20臨93線便道為高雄桃源區復興里以上等三里部落主要聯外道路，去年凱米颱風及後續接連多起颱風在高雄山區降下致災性豪大雨，明霸克露橋路段重創損毀750公尺，經評估無法原狀修復，只能暫時行走莫拉克風災後的溪床便道。

    經各單位研議，決定調整施工中跨玉穗溪混凝土橋的施工順序，於山側新闢中期便道，並將高度抬高，降低洪水威脅；不過，新方案的混凝土橋及中期便道需今年10月才能完工，經督導承包商積極趕工，4月底已完成基本的緊急通行便道。

    昨日山區降下豪大雨，導致原本通行的便道被暴漲的荖濃溪水沖毀，新闢的緊急通行便道立即發揮作用，甲仙工務段全力動員人力及機具搶修趕工，今中午12點首次開放通行，但僅開放當地居民、農產及救災物資運輸使用，並採管制時段方式，請相關人車遵照現場指揮人員引導。

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