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    澎湖三代同堂運動趣 大小朋友趣味闖關

    國家未來的主人翁，用運動健身強國。（澎湖縣政府提供）

    國家未來的主人翁，用運動健身強國。（澎湖縣政府提供）

    2025/06/14 12:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣健康樂活運動協會今（14）日舉辦「三代同堂運動趣-銀向健康動起來」活動，親子、社區祖孫同框約300人參與，歡笑聲不絕於耳，展現跨世代的健康活力與溫馨情誼。縣長陳光復也到場，與大小朋友一同暖身動起來，場面歡愉熱絡。

    此次活動特別設計融合長輩與孩童的親子趣味闖關遊戲，有呼拉圈運動、竹竿舞、黏黏球、網球趣味遊戲及團隊默契遊戲，不僅促進家庭成員間的互動與情感連結，更讓銀髮族透過動靜皆宜的運動方式，拓展生活面向、增添生活樂趣。尤其體能老師「澄澄老師」帶領帶動跳，更將現場氣氛炒到最高點。

    陳光復表示，他肯定健康樂活運動協會長期推動全民運動的努力與創意，透過「三代同堂」的模式，不僅讓親情更緊密，也喚起大家對於健康生活的重視。老中青三代齊聚一堂，在歡笑聲中展現活力，更能體現「樂齡樂活、世代共融」的溫暖社會，尤其澎湖邁向超高齡社會，三代同堂的比例越來越高。

    澎湖縣健康樂活運動協會近年來積極結合健康理念與多元活動，辦理親子體能、幼童發展及銀髮族體適能課程，深耕在地，深受民眾好評。此次活動不僅讓參與者留下難忘回憶，更進一步展現澎湖在推廣健康、促進世代融合的亮眼成果，也能讓親子關係更為和諧。

    澎湖邁向超高齡社會，三代同堂比例越來越高。（澎湖縣政府提供）

    澎湖邁向超高齡社會，三代同堂比例越來越高。（澎湖縣政府提供）

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