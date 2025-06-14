淡江大橋預計7月完成主橋塔 年底全橋完工明年通車

淡江大橋目前主橋塔U50結塊也如期推展，預計7月可完成主橋塔、今年底全橋完工，2026年通車。（記者翁聿煌攝）

2025/06/14 13:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜關心淡北道路與淡江大橋工進度，14日再度前往視察，侯友宜表示，淡北道路4個工區已同步全面展開，整體計畫正穩步推進中，預計2029年6月通車，淡江大橋目前主橋塔U50結塊也如期推展，預計7月可完成主橋塔、今年底全橋完工，2026年通車。

侯友宜指出，淡北道路總經費103.4億元，其中由中央負擔59.02億元，其餘由地方政府負擔44.38億元，總工期2008天，目前4個工區已全面展開施工，預計2029年6月完工通車，完工後可紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，連結淡海新市鎮。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，淡江大橋總經費高達230.38億元，由交通部、新北市政府及國土管理署共同分擔，橋梁設計兼顧公路、軌道與景觀，除提供汽機車通行，亦設有5公尺人行與自行車道，並預留未來八里輕軌橋面空間，展現高度整合性與前瞻性。

侯友宜表示，淡江大橋的完工不僅可紓解關渡橋交通壓力，更將成為驅動北海岸與淡水地區共榮的關鍵引擎。未來隨著自行車道與觀光景點有效串聯，配合重大節慶與國際觀光活動，打造新北市嶄新的城市門戶與國際級地標。

工務局長馮兆麟說明，淡北道路下半年將邁入工程的重頭戲，為減輕台2線交通影響，主線高架橋採用懸臂工法施作，淡北道路全長5.45公里，規劃雙向4車道，透過外環道路導引通過車流離開市區，預期將大幅強化交通服務品質。

交通局長鍾鳴時表示，因應淡江大橋通車後可能帶來的交通變化，將建置「微型轉運站」，整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，以及調整現有的公車路線，並新增開往桃園機場、板橋的快捷公車，藉此串聯淡水、八里熱門景點的觀光公車，讓大眾運輸更便利，也帶動觀光、活絡地方經濟。

淡北道路4個工區已同步全面展開，整體計畫正穩步推進中，預計2029年6月通車。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（右二）關心淡江大橋及淡北道路工程進度，14日再度視察。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法