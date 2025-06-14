台南左鎮首辦筍子節 400斤筍、400份筍食大請客

左鎮首度舉辦筍子節產業文化活動，遊客湧入。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/14 12:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮雖然人口偏少，卻有優質的麻竹筍，進入採收期，區公所結合地方創生，今天首度舉辦筍子節產業文化活動，推廣「黃金筍」品牌，準備了400斤的筍子，以及400份的筍子飯、筍子粿、筍子粥、筍子包、筍子湯等美食大方送，美味行銷，觀光客湧至，場面熱鬧。

歷經了熱帶性低氣壓帶來的劇烈降雨後，台南今天上午豔陽高照，左鎮筍子節在當地老街舉辦，擠滿人潮，除了農特產品的展售之外，區公所還推出系列的趣味的闖關遊戲，炒熱氣氛。

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區公所讓遊客「過5關沾6醬」帶著鮮筍戰利品，享受沙拉醬、薄鹽醬、芝麻醬、柚子醬、甜辣醬與酸辣醬等風味，頗有創意。

左鎮區長余基吉表示，轄內除了化石館之外，還有知名的月世界景觀，而白堊土質的澄山里，出產優質的麻竹筍，深受市場歡迎。

余基吉說，由於澄山較為偏遠，在產銷結構與地理認知的錯置下，所採收的麻竹筍長年被外縣市收購貼牌上市，鮮少人真正知道其實來自左鎮，因此透過產業文化活動，全力推廣。

余基吉指出，初步統計，左鎮麻竹筍栽種面積約250公頃，集中在澄山里，每年6至10月份是盛產期，公所結合農會、社區、老街等地方各界，希望透過活動，展現豐沛的創生能量與人文底蘊。

位於左鎮老街「常在文創空間」的知名藝術家林昭慶，深知地方有如此優質的特色農產，進行包裝設計，推出黃金筍品牌，協助行銷。

林昭慶強調，左鎮澄山位於白堊土生成丘陵，雖然不易耕作，卻具備豐富的礦物質，且透氣性佳，讓根系可以發展更好，成為筍子最佳的生長基地，加上職人精準把握採收時間，每支都達到「脆、嫩、甜」的3大黃金標準。

左鎮首度舉辦的筍子節產業文化活動在老街登場，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

左鎮區公所準備了筍子，以及系列筍子料理等大請客，美味行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

現場進行麻竹筍猜重的趣味遊戲，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

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