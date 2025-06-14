7級強震有多可怕？高雄科工館新一代地震體驗屋「震撼」登場

高雄科工館新一代地震體驗屋「震撼」登場，可真實體驗7級地震有多可怕。（科工館提供）

2025/06/14 12:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕當地牛翻身時，你能站得穩嗎？國立科學工藝博物館原本設置熱門的「地震體驗屋」單元功成身退，現升級成全新的「震撼柒體驗—地震災防教育專區」，體驗專區內打造了一座先進六軸擬真地震體驗屋平台，大小朋友將可親身感受7級地震時猶如真實震災現場的撼動，從體驗中學會保命的防震知識。

科工館指出，新一代的地震體驗屋，由六支電動支撐軸承構成平台組成，可模擬致災性地震晃動程度的整合式波，真實感受1999年921集集大地震高達7級震度的劇烈晃動。廣播即時導引觀眾進行「趴下、掩護、穩住」的抗震保命三步驟，讓民眾在模擬中學會冷靜應對地震，透過5分鐘的震撼體驗，將平日宣導的防震口訣化為實際動作，身歷其境學會正確避震動作與疏散流程。

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除了硬體設備升級，也整合中央氣象署的專業知識與儀器支援，設置六大核心展示主題，包括「即時警報網：從手機到校園工廠的守護」、「與震波賽跑：臺灣強震預警科技」、「陸海協力：先進地震監測網」、「搖不停的島嶼：解讀地震頻率與定位之謎」、「板塊交鋒的島嶼：解密臺灣地震」、「百年前的足跡：聆聽大地的早期儀器」，從百年地震觀測歷史到最新即時警報科技，層層鋪展出台灣作為地震島嶼的面貌與防災韌性。

科工館表示，新一代「震撼柒體驗」即日起每週二至週日對外開放，採場次制，每場最多可容納12人， 6歲以上民眾皆可參與，但提醒心血管疾病患者、孕婦及不適合劇烈震動者，請斟酌自身狀況避免參加。

高雄科工館新一代地震體驗屋「震撼」登場，可真實體驗7級地震有多可怕。（科工館提供）

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