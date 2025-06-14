為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    7級強震有多可怕？高雄科工館新一代地震體驗屋「震撼」登場

    高雄科工館新一代地震體驗屋「震撼」登場，可真實體驗7級地震有多可怕。（科工館提供）

    高雄科工館新一代地震體驗屋「震撼」登場，可真實體驗7級地震有多可怕。（科工館提供）

    2025/06/14 12:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕當地牛翻身時，你能站得穩嗎？國立科學工藝博物館原本設置熱門的「地震體驗屋」單元功成身退，現升級成全新的「震撼柒體驗—地震災防教育專區」，體驗專區內打造了一座先進六軸擬真地震體驗屋平台，大小朋友將可親身感受7級地震時猶如真實震災現場的撼動，從體驗中學會保命的防震知識。

    科工館指出，新一代的地震體驗屋，由六支電動支撐軸承構成平台組成，可模擬致災性地震晃動程度的整合式波，真實感受1999年921集集大地震高達7級震度的劇烈晃動。廣播即時導引觀眾進行「趴下、掩護、穩住」的抗震保命三步驟，讓民眾在模擬中學會冷靜應對地震，透過5分鐘的震撼體驗，將平日宣導的防震口訣化為實際動作，身歷其境學會正確避震動作與疏散流程。

    除了硬體設備升級，也整合中央氣象署的專業知識與儀器支援，設置六大核心展示主題，包括「即時警報網：從手機到校園工廠的守護」、「與震波賽跑：臺灣強震預警科技」、「陸海協力：先進地震監測網」、「搖不停的島嶼：解讀地震頻率與定位之謎」、「板塊交鋒的島嶼：解密臺灣地震」、「百年前的足跡：聆聽大地的早期儀器」，從百年地震觀測歷史到最新即時警報科技，層層鋪展出台灣作為地震島嶼的面貌與防災韌性。

    科工館表示，新一代「震撼柒體驗」即日起每週二至週日對外開放，採場次制，每場最多可容納12人， 6歲以上民眾皆可參與，但提醒心血管疾病患者、孕婦及不適合劇烈震動者，請斟酌自身狀況避免參加。

    高雄科工館新一代地震體驗屋「震撼」登場，可真實體驗7級地震有多可怕。（科工館提供）

    高雄科工館新一代地震體驗屋「震撼」登場，可真實體驗7級地震有多可怕。（科工館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播