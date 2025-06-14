澎湖內海青灣海域輕油污染 連3天臭味不散

馬公青灣內海出現彩虹油污，臭味持續3天無法消散。（民眾提供）

2025/06/14 12:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公青灣內海，是澎湖澎南民眾傳統漁場，澎湖漁業生物研究中心進駐後，設立鱟保育區及禁漁區，並全面種植珊瑚，為澎湖海洋生態保育重鎮，但近日卻傳出油污污染，連續3日臭味不散，澎湖縣政府環保局前往調查，無法確定污染源，同時屬於輕油（柴油）污染，不能使用工具清除，只能靜待油污自然散去。

由於馬公青灣海域，鄰近海軍馬公港基地及菜園內海牡蠣養殖區，近來傳出海面上飄散陣陣彩虹油污，空氣中並有刺鼻臭味，讓澎湖漁業生物研究中心大為緊張，擔心油污會影響海洋生態，造成保護海洋生物活化石鱟大量死亡，因此向澎湖縣政府環保局通報，環保局派員前往調查。

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根據澎湖縣環保局調查指出，污染的油污屬輕油類（柴油），該污染無法使用吸油棉移除，僅能透過油體的揮發逐漸減量。目前風向為偏南轉東南風，水表層油污將會被風向外帶離。環保局有向海二軍區查證，但該區並無油污外溢。

環保局沿馬公內灣岸際巡查，看能不能找到污染源。

由於污染源來自船隻使用的柴油，民眾懷疑是漁船「壓艙水」，青灣是船隻進入馬公港必經航道，有不肖漁船船長在進出馬公港時偷偷排放，貪圖一時方便，卻有可能造成海洋浩劫，實在得不償失，同時也讓後續處理更為繁複，必須出動更多人力、經費及設備處理善後，相關陋習一定要改。

澎湖縣政府環保局檢測，確定為輕油柴油污染。（民眾提供）

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