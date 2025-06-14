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    澎湖海域出現「水龍捲」 船長見狀紛紛掉頭閃避

    澎湖雞善嶼海域出現水龍捲，船隻見狀紛紛迴避。（鄭文旗提供）

    澎湖雞善嶼海域出現水龍捲，船隻見狀紛紛迴避。（鄭文旗提供）

    2025/06/14 11:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕颱風雖然未直接衝擊台灣，但受到外圍環流影響，掀起強風巨浪，影響澎湖海域，澎湖雞善嶼北面海域，今（14）日上午8時許，出現巨大水龍捲，持續約半個小時左右，讓遊客們聞風喪膽，船長見狀紛紛掉頭閃避，以免造成船隻及遊客危險。

    澎湖氣象站表示，強烈的低空對流發展，當海面溫度高、空氣濕潤，且上層空氣較冷時，會造成強烈的不穩定上升氣流（對流雲或積雨雲）。風場剪切與渦旋形成，在水面附近出現弱風剪切（或輕微變向剪切），可以使氣流形成水平渦旋。

    由於侵襲台灣的低壓，導引西南氣流在台灣上面形成幅合帶，導致南台灣持續性強降雨，高、屏雨勢達大豪雨規模，在各處的對流胞形成的強降雨扯動空氣下冲氣流形成對流胞型強風。上升氣流將這些渦旋拉直，轉為垂直渦旋，當渦旋增強時，會形成強風的吸力區，將水面拉起並形成可見的「水柱」或「水霧」，這就是水龍捲外觀。

    今日上午8時左右，澎湖東方海域受低壓外圍環流及衍生出來多個對流胞積雨雲相當低，形成的下冲氣流及原西南氣流相互夾冲剪切，導致容易產生強水平渦旋，造成龍捲風，抽拉海水形成水龍捲。由於水龍捲威力不遜於颱風，船隻在海面上偶遇，應立即閃避，才能避免船隻財產及人員傷亡的慘劇。

    天空烏雲突然籠罩，旋即出現水龍捲。（鄭文旗提供）

    天空烏雲突然籠罩，旋即出現水龍捲。（鄭文旗提供）

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