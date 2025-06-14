武器鏽蝕6/16起拆還軍方 26年基隆役政公園走入歷史

基隆役政公園的F104戰鬥機16日將拆除，將運到桃園空軍基地。（記者盧賢秀攝）

2025/06/14 12:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全國第一座結合陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，展示F-104戰機、勝利女神飛彈、陽字號桅杆等8件武器，因鏽蝕嚴重，將於16日起拆除，全部還給軍方，26年多的役政公園將走入歷史，但會保留百年的古物「阿姆斯脫朗後膛8吋炮」，民眾得知要拆除這些武器，都說好可惜。

基隆市中正公園上的役政公園，從1999年開展，展示有空軍TF-104G戰機、勝利女神防空飛彈、海軍陽字號驅逐艦桅桿、俥葉、五吋砲、LVTP-5兩棲登陸車及陸軍M48戰車等除役裝備，常有軍事迷會來拍照留念，也有許多民眾在附近運動休閒。

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20多年來，雖然都有上漆保養，仍無法抵擋多雨潮濕等因素，各式陳展武器多處鏽蝕嚴重，考量民眾的安全，將於16日開始拆除，歸還軍方相關單位，工期1個月，現地市府都發處將重新規劃休閒公園。

市府民政處長呂謦煒表示，經過軍方協調，空軍F104星式戰鬥機將回桃園的空軍基地，勝利女神飛彈到新北泰山空軍飛彈保修廠、M48A3戰車到南投兵整中心、LVT-P5履帶裝甲車回高雄蚵仔寮營區，其他海軍桅杆等4件到基隆海軍軍區。

至於役政公園最具歷史價值的「阿姆斯脫朗後膛8吋炮」，保存至今已1百多年，2012年登錄為基隆市一般古物，將保留不拆除，交由文化觀光局管理維護。

今天上午很多民眾在役政公園運動，得知要拆走都十分可惜，民眾說到公園看飛機、飛彈，是許多人從小的記憶，也有退役官兵說，能夠一次看到這些海陸空退役武器有飛彈、桅杆、戰車、飛機很難得，尤其F104星式戰鬥機是早年空戰主力，難得可以親眼看見。

議員陳宜表示，市府去年就有意要拆除役政公園，至於拆除後的相關規畫到目前為止都沒有消息，由於該處常有早起的民眾到此運動、散步，她建議市府在拆除武器現地設置一些運動器材，但市府僅表示沒有相關經費。陳宜說，去年就已經決定的事情，卻不知及早規劃，究竟還要等多久。

基隆役政公園的飛彈、陽字號桅杆和戰車等將拆卸歸還國軍。（記者盧賢秀攝）

基隆役政公園的飛彈、陽字號桅杆和戰車等將拆卸歸還國軍。（記者盧賢秀攝）

基隆役政公園的飛彈、陽字號桅杆和戰車等將拆卸歸還國軍。（記者盧賢秀攝）

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