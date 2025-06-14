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    萬戶樓中一柱煙？彰化市區宮廟金爐狂冒煙 住戶抓狂

    彰化市區的宮廟金爐排放大量濃煙，附近住戶都抓狂了。（民眾提供）

    彰化市區的宮廟金爐排放大量濃煙，附近住戶都抓狂了。（民眾提供）

    2025/06/14 12:18

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市公園路一帶住戶陳情，附近宮廟因為香火鼎盛，裝設環保金爐還加裝約有1、20公尺高的煙囪，常常利用下雨或是晚上燒金紙，偷排濃煙讓附近上千住戶都「凍未條」。環保局表示，將輔導宮廟金紙減燒或集中到溪州焚化爐燒，一旦發現有排放大量濃煙，可以進行通報，第一時間派稽查人員前往。

    陳姓市民表示，他住在公園路一帶，也鄰近學校、醫院與機關，附近大樓住戶也很多，但這間宮廟總是利用下雨天或是晚上在燒大量金紙，排放濃煙還伴隨臭味。雖然宮廟自稱有裝環保金爐，還把煙囪加高，但明明環保金爐操作時就不會看到煙，也不會有味道才對。

    陳姓市民強調，很多人都覺得只是燒金紙而已，應該不嚴重，但就算他關上門窗，臭味就是飄進來，更不要說對環境產生的污染，以往一再陳情都未見改變。

    環保局強調，由於宮廟的金爐，紙錢投入與防制設備操作狀況比較不穩定，加上沒有專業人員的操作，比較容易導致燃燒不完全，因此產生異味與粒狀污染物質。

    環保局指出，建議民眾一旦發現有濃煙的污染疑慮，可以直接撥打免費專線0800066666或者711-8972、711-5762，也可以透過手機APP「公害報報」、環境部環境管理署公害污染陳情網路受理系統來通報，只要提供宮廟資料，將前往查核，並增加稽查效率與查獲頻率。

    彰化市區的宮廟就位於住宅區，金爐排放大量濃煙還伴隨臭味。（民眾提供）

    彰化市區的宮廟就位於住宅區，金爐排放大量濃煙還伴隨臭味。（民眾提供）

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