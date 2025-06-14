北市艋舺公園將改建 街友據點重分配、新北已協助安置

台北市萬華艋舺公園將改建，當地街友將向周遭縣市移動，圖為板橋車站附近的街友。（記者翁聿煌攝）

2025/06/14 11:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於台北市萬華區龍山寺對面的艋舺公園，將於6月下旬進行改建，平時以艋舺公園為家的街友將被迫尋找新的棲息地，民團預期台北火車站周遭街友將增加一成，與台北市一橋之隔的新北市三重、板橋也是移居重點，新北市社會局表示，從去年10月就與台北市聯繫，協助戶籍在新北的萬華街友安置，並提供就業及租屋安排。

新北市社會局社會救助科代理科長郭宏昇說，台北市萬華社會福利中心去年10月就邀請鄰近的新北和桃園市開會，評估艋舺公園改建後，對當地街友造成的影響與衝擊，事前做好因應措施。

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郭宏昇說，平時待在艋舺公園的近百位街友當中，有新北市戶籍的約佔4成，一旦改建啟動，不少人會選擇朝他們較熟悉的新北市區域移動，因此新北市提早於去年10月就開始調查新北市籍街友的被安置到臨時收容中心的意願。

從去年10月至今，由萬華社會福利服務中心轉介共29人，共有16人前往新北市街友中途之家社會重建中心或專人照顧機構接受安置，3人安排工作，1人送醫，9人無接受服務意願，持續在街關懷中。

郭宏昇說，新北市每季都會進行全市街友人數普查，待6月下旬艋舺公園改建啟動後，一旦收到里長及警方回報，有新增的街友移動到新北市棲息，新北市社會局就會啟動安置計畫，提供街友相關服務。

台北市萬華艋舺公園將改建，當地街友將向周遭縣市移動，圖為板橋車站附近的街友。（記者翁聿煌攝）

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