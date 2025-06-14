為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市環保局清潔隊員公開甄選 435職缺錄取率約僅12％

    環保局今年度清潔隊員公開甄選在開南大學體育館登場。（記者周敏鴻攝）

    環保局今年度清潔隊員公開甄選在開南大學體育館登場。（記者周敏鴻攝）

    2025/06/14 11:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府環保局今年度清潔隊員公開甄選，共4143人報名、3607人符合資格具應考資格，今天體能測驗與專業技能測驗等，在蘆竹區開南大學體育館登場，測驗負重折返跑等項目，成績排序在前1700名者，將須參加28日舉行的第2階段筆試，才有機會爭取435職缺，錄取率約僅12%。

    桃園市長張善政上午也前往開南大學體育館為考生們加油，期許他們都能如願加入清潔隊員團隊，為民眾服務；環保局長顏己喨說，公開甄選已導入人臉辨識技術，考生們身份驗證無誤才能應試，參加負重折返跑、回收分類競賽、木工實作、駕駛實作等測驗項目，其中，駕駛組考試首度採用實境駕駛測驗模式，更接近實際工作需求，提升選才精準度。

    考生的第1階段技能測驗成績，預定18日公告於甄選網站，依成績排序前1700名的考生，可獲參加第2階段筆試資格，筆試訂於28日舉行，顏己喨提醒，題型為選擇題，共100題，涵蓋環保常識、政風紀律、職業安全衛生等內容，題庫也早已於5月13日上網公告。

    桃園市長張善政（前右）視察環保局的清潔隊員公開甄選。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（前右）視察環保局的清潔隊員公開甄選。（記者周敏鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播