桃市環保局清潔隊員公開甄選 435職缺錄取率約僅12％

環保局今年度清潔隊員公開甄選在開南大學體育館登場。（記者周敏鴻攝）

2025/06/14 11:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府環保局今年度清潔隊員公開甄選，共4143人報名、3607人符合資格具應考資格，今天體能測驗與專業技能測驗等，在蘆竹區開南大學體育館登場，測驗負重折返跑等項目，成績排序在前1700名者，將須參加28日舉行的第2階段筆試，才有機會爭取435職缺，錄取率約僅12%。

桃園市長張善政上午也前往開南大學體育館為考生們加油，期許他們都能如願加入清潔隊員團隊，為民眾服務；環保局長顏己喨說，公開甄選已導入人臉辨識技術，考生們身份驗證無誤才能應試，參加負重折返跑、回收分類競賽、木工實作、駕駛實作等測驗項目，其中，駕駛組考試首度採用實境駕駛測驗模式，更接近實際工作需求，提升選才精準度。

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考生的第1階段技能測驗成績，預定18日公告於甄選網站，依成績排序前1700名的考生，可獲參加第2階段筆試資格，筆試訂於28日舉行，顏己喨提醒，題型為選擇題，共100題，涵蓋環保常識、政風紀律、職業安全衛生等內容，題庫也早已於5月13日上網公告。

桃園市長張善政（前右）視察環保局的清潔隊員公開甄選。（記者周敏鴻攝）

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