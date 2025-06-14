台中荔枝盛產遇暴雨 果農憂雨後放晴「殼爆」

台中荔枝正值產季，卻遭逢連日強降雨。（記者張軒哲攝）

2025/06/14 11:11

〔記者張軒哲／台中報導〕每到6、7月是台中荔枝盛產季，正值荔枝轉紅採收期，台中市多處荔枝果園今年結果良好，原本果農滿心期待能迎來豐收時節，不料接連幾日暴雨侵襲，多地果園水氣飽和。農民憂心，若雨後太陽出來，極可能出現「殼爆」現象，大嘆血本無歸。

台中市府農業局今日指出，荔枝每公頃救助10萬元，經統計截至6月11日止申請救助戶數2925戶、申請救助面積926公頃、申請救助金額7147萬元。

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台中市神岡區是荔枝產地之一，有果農無奈表示，今年荔枝開花、結果情況都不錯，原以為盼來一場豐收，但大雨灌入果園，讓人憂心忡忡。荔枝多汁，吸了雨水膨脹，太陽一出就會撐裂。中部六月是荔枝盛產期，卻也對氣候變化極為敏感。果實成熟期間若遭遇豪雨或連日濕氣，極易引發病害與裂果，呼籲中央及地方政府正視農業保險與天然災害應對機制的強化。

台中市農業局指出，台中市荔枝種植面積1775公頃，今年3月荔枝開花授粉期因連續低溫（20℃以下）及降雨，導致授粉著果情形不佳，於5月22日函請農業部農糧署公告辦理現金救助及低利貸款，農業部5月27日公告台中市為辦理荔枝3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，黑葉荔枝每公頃救助6萬2000元，玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝每公頃救助10萬元。

另外，近日大雨恐造成荔枝農損部分，提醒農友注意果園疏通溝渠，儘速排除積水，並清理斷枝與落果，避免病原滋生。目前尚未有公所或農會回報有災情，農業局將持續關注。

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