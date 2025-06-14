為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中荔枝盛產遇暴雨 果農憂雨後放晴「殼爆」

    台中荔枝正值產季，卻遭逢連日強降雨。（記者張軒哲攝）

    台中荔枝正值產季，卻遭逢連日強降雨。（記者張軒哲攝）

    2025/06/14 11:11

    〔記者張軒哲／台中報導〕每到6、7月是台中荔枝盛產季，正值荔枝轉紅採收期，台中市多處荔枝果園今年結果良好，原本果農滿心期待能迎來豐收時節，不料接連幾日暴雨侵襲，多地果園水氣飽和。農民憂心，若雨後太陽出來，極可能出現「殼爆」現象，大嘆血本無歸。

    台中市府農業局今日指出，荔枝每公頃救助10萬元，經統計截至6月11日止申請救助戶數2925戶、申請救助面積926公頃、申請救助金額7147萬元。

    台中市神岡區是荔枝產地之一，有果農無奈表示，今年荔枝開花、結果情況都不錯，原以為盼來一場豐收，但大雨灌入果園，讓人憂心忡忡。荔枝多汁，吸了雨水膨脹，太陽一出就會撐裂。中部六月是荔枝盛產期，卻也對氣候變化極為敏感。果實成熟期間若遭遇豪雨或連日濕氣，極易引發病害與裂果，呼籲中央及地方政府正視農業保險與天然災害應對機制的強化。

    台中市農業局指出，台中市荔枝種植面積1775公頃，今年3月荔枝開花授粉期因連續低溫（20℃以下）及降雨，導致授粉著果情形不佳，於5月22日函請農業部農糧署公告辦理現金救助及低利貸款，農業部5月27日公告台中市為辦理荔枝3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，黑葉荔枝每公頃救助6萬2000元，玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝每公頃救助10萬元。

    另外，近日大雨恐造成荔枝農損部分，提醒農友注意果園疏通溝渠，儘速排除積水，並清理斷枝與落果，避免病原滋生。目前尚未有公所或農會回報有災情，農業局將持續關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播