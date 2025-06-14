恆春大雨不阻愛心 公益講座與棒球捐贈點燃偏鄉希望

馮勝賢與大平國小棒球隊小選手交流。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/14 13:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島在地企業「台灣潛水」熱心公益，今天邀請知名講師謝文憲與前中華職棒聯盟秘書長、金手套得主馮勝賢南下，冒著滂沱大雨，為偏鄉學童送上球具捐贈與生命教育講座。這場活動不僅為大平國小棒球隊補充訓練資源，更透過真摯的生命故事，點燃孩子們對未來的憧憬，種下改變人生的希望種子。

儘管14日當地大雨不斷，主辦單位一度猶豫是否取消，但「台灣潛水」執行長陳琦恩堅定表示，「下雨天，是勇者的天下。若因雨放棄，孩子可能錯過一次改變命運的啟發。」在這份信念驅使下，謝文憲與馮勝賢如約抵達，與志工團隊親赴大平國小，捐贈球具與訓練用品，讓偏鄉棒球隊的訓練環境得以改善。這場風雨中的行動，展現了大人們對偏鄉教育的承諾與熱情。

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活動現場，馮勝賢與大平國小棒球隊小選手交流。他分享自己從早產兒、穿鐵鞋練跑，到克服生活困境最終踏上職棒舞台的奮鬥歷程。當孩子們被問及「為什麼想打棒球？」一位學童回答「我想改變家裡的環境。」這句話讓全場動容。馮勝賢以自身經歷勉勵孩子「我不是天才，但很努力，你們也可以。」短短兩小時交流，不僅傳授棒球技巧，更強調品格、學業與紀律重要性，反覆叮囑「先學會做人，再學會打球。」孩子們眼中閃爍光芒，埋下「我也可以」的夢想種子。

同日，謝文憲於恆春舉辦新書公益分享會，吸引近百名聽眾冒雨參加，場內座無虛席。他分享「贏得信任是銷售本質」的理念，並提出個人品牌建立公式，講座盈餘全數捐作公益，延續活動的愛心精神。

主辦人陳琦恩強調，這場活動不僅是資源捐贈，更是啟發孩子的重要契機。「希望孩子們遇見生命中的典範，看見未來的可能。努力會被看見，夢想可以去追。」他表示，這次行動是希望的起點，盼讓偏鄉學童感受到社會的溫暖與支持。

馮勝賢指導大平國小棒球隊小選手。（記者蔡宗憲攝）

知名講師謝文憲（左一）與前中華職棒聯盟秘書長馮勝賢（右一），受台灣潛水執行長陳琦恩（左二）邀請南下大平國小。（記者蔡宗憲攝）

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