嬰兒過世2月家長仍收打疫苗簡訊 北市府挨批形同二次傷害

民眾陳情，孩子3月去世，4月、5月仍收到提醒孩童施打疫苗簡訊，讓家長觸景傷情，形同二次傷害，要求市府跨局處同步更新系統資料。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/06/14 10:17

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員黃瀞瑩表示，有民眾陳情，未滿1歲的孩子3月因故去世，4月、5月仍收到提醒孩童施打五合一、腸病毒疫苗等簡訊，讓家長觸景傷情，形同二次傷害，要求市府跨局處同步更新系統資料，設置通知暫緩機制，提升應變效率。對此，衛生局回應，已將兒童醫療補助系統、政府資料交換平台介接戶籍資料時間差，縮短為2天，避免憾事再度發生。

北市提供出生滿2個月至未滿6歲、且具第二類北市兒童醫療補助資格的幼兒，全額補助第1至3劑腸病毒71型疫苗，並會簡訊提醒幼兒家長。設籍北市的家長，完成嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統註冊，登錄幼兒基本資料，可在預計接種日前7天接獲系統自動寄發簡訊或電郵通知。

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黃瀞瑩指出，該簡訊來源分成兩類系統，其一為嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統，是家長主動訂閱的提醒服務，如未取消，將持續發送；另一為腸病毒疫苗關懷簡訊通知名單，由衛生局比對兒童醫療補助系統、全國性預防接種資訊管理系統後，產出接種對象名單。

她提到，目前行政流程中，死亡戶籍異動應於事實發生後30日內辦理，民政局於每月5日更新戶籍資料至政府機關系統交換平台，衛生局使用的兒童醫療補助系統，須至次月1日始進行介接更新，無法即時反映死亡資訊，期間若無人工介入，即可能持續發送疫苗通知，約有1至2個月的作業空窗。

衛生局說明，事發主因為戶籍資料與兒童醫療補助系統每月資料介接時間差，已縮短為2天，避免再度誤發催打疫苗簡訊。假使因故不希望再收到疫苗簡訊通知，家長可向居住地轄區健康服務中心反映，便可取消訂閱。

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