大雨從水溝中沖出珊瑚礁碎片？ 居民得知真相直呼「噁爆了！」

大雨沖出陳年油垢，有的人乍看還以為是珊瑚礁碎片，得知真相後是直作嘔。（記者陳彥廷攝）

2025/06/14 10:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕TD02熱帶性低氣壓昨天為南台灣帶來可怕雨勢，屏東東港中正路一向易因排水溝抽水不及而積淹水，有民眾發現水漫出水溝時，帶出許多不明的白色塊狀物，乍看還以為是珊瑚礁碎片，沒想到不慎踩到竟是油油黏黏易摔倒，經過東港鎮公所初步勘查，才得知「真是噁爆了」的真相。

TD02熱低壓為屏東帶來可觀雨量，昨天又逢農曆月中的大潮末期，因此一向易倒灌的東港，居民繃緊神經，就怕大雨強碰大潮造成災情，所幸今天大潮僅稍微溢出水溝，但大雨卻為水溝沖刷出了許多噁心的東西。

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東港中正路因地勢低漥，且排水動線長，常常上游已積水，下游抽水站還未全力作動，常因短時間強降雨造成積淹水，有居民指出，去年接連颱風帶來強雨量後，她就在一個水溝蓋發現下方出現不明白色物體，且一直沒有被清除，且只要水溝的水位稍微高一點就會整個漫出來一顆一顆的，踩了會扁掉變一片，然後鞋子底部變得黏黏滑滑容易跌倒，且每次想要打掃不僅掃把很難掃起，每次掃完因為太油就得報廢一組，用棍子戳破後，在水溝浮上來就像雞湯上方的油。

東港鎮公所獲報後，出動前往現勘，抵達時水已退去，這些白色塊狀物就殘留在地上，再用棍子戳就破裂，顯然是油塊，推測應是上游有不肖人士趁隙偷倒入水溝，在經年累月的累積後，去年凱米等大雨颱風將油污往下游沖，今天正好是大潮又大雨，因此浮起是非常噁心，呼籲鎮內商家應愛惜公共排水管路，而不是隨意丟棄廢油，將通報縣環保局追查。

有其它居民見狀，一開始因為白色且紋路類似珊瑚礁碎片被沖上岸的紋路，還以為東港水溝也能沖出珊瑚礁，沒想到在用棍子戳破後發現真相竟是陳年油垢，實在是令人作嘔。

大雨沖出陳年油垢。（記者陳彥廷攝）

大雨沖出陳年油垢。（記者陳彥廷攝）

適逢大潮及大雨，東港今天仍有部分民宅前方積淹水。（記者陳彥廷攝）

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