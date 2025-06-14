為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週末明顯轉乾！ 氣象專家曝下週水氣增多時間

    林德恩表示，下週一水氣再次增多，加上西南風又來搗蛋，環境也跟著轉趨不穩定，降雨的機率及強度都跟著增大。（資料照）

    林德恩表示，下週一水氣再次增多，加上西南風又來搗蛋，環境也跟著轉趨不穩定，降雨的機率及強度都跟著增大。（資料照）

    2025/06/14 09:48

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，隨著熱帶性低氣壓TD02的北抬牽引，在6月12日至14日清晨期間，台灣各地降雨現象顯著，今日白天起，水氣稍稍減少，各地雨勢可望逐漸趨緩，明日環境明顯轉乾，各地天氣大多為多雲到晴，下週一（16日）水氣再次增多，加上西南風又來搗蛋，環境也跟著轉趨不穩定，降雨的機率及強度都跟著增大。

    林德恩在臉書PO文表示，隨著熱帶性低氣壓TD02的北抬牽引，南海海域的西南風開始被建立，所伴隨豐沛水氣的供輸，讓大氣環境更加不穩定，在6月12日至14日清晨期間，台灣各地降雨現象顯著；其中，又以東南部及中南部地區為降雨的主要熱區，統計2日累積總降雨量，屏東春日363mm拔得頭籌，高雄茂林的318mm居次，多地降雨均達豪雨等級，甚至逼近大豪雨等級，雨量集中，相當驚人。

    林德恩直言，今日白天起，水氣稍稍減少，各地雨勢可望逐漸趨緩，但中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨。另，午後熱力作用影響，南部地區及中部以北與東北部的山區都有下雨的機會。要到明日，環境明顯轉乾，各地天氣大多為多雲到晴；午後，桃園以北、東北部、東部地區及其它山區仍有局部短暫雷陣雨發生機會。下週一（16日），水氣再次增多，加上西南風又來搗蛋，環境也跟著轉趨不穩定，降雨的機率及強度都跟著增大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播