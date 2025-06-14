週末明顯轉乾！ 氣象專家曝下週水氣增多時間

林德恩表示，下週一水氣再次增多，加上西南風又來搗蛋，環境也跟著轉趨不穩定，降雨的機率及強度都跟著增大。（資料照）

2025/06/14 09:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，隨著熱帶性低氣壓TD02的北抬牽引，在6月12日至14日清晨期間，台灣各地降雨現象顯著，今日白天起，水氣稍稍減少，各地雨勢可望逐漸趨緩，明日環境明顯轉乾，各地天氣大多為多雲到晴，下週一（16日）水氣再次增多，加上西南風又來搗蛋，環境也跟著轉趨不穩定，降雨的機率及強度都跟著增大。

林德恩在臉書PO文表示，隨著熱帶性低氣壓TD02的北抬牽引，南海海域的西南風開始被建立，所伴隨豐沛水氣的供輸，讓大氣環境更加不穩定，在6月12日至14日清晨期間，台灣各地降雨現象顯著；其中，又以東南部及中南部地區為降雨的主要熱區，統計2日累積總降雨量，屏東春日363mm拔得頭籌，高雄茂林的318mm居次，多地降雨均達豪雨等級，甚至逼近大豪雨等級，雨量集中，相當驚人。

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林德恩直言，今日白天起，水氣稍稍減少，各地雨勢可望逐漸趨緩，但中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨。另，午後熱力作用影響，南部地區及中部以北與東北部的山區都有下雨的機會。要到明日，環境明顯轉乾，各地天氣大多為多雲到晴；午後，桃園以北、東北部、東部地區及其它山區仍有局部短暫雷陣雨發生機會。下週一（16日），水氣再次增多，加上西南風又來搗蛋，環境也跟著轉趨不穩定，降雨的機率及強度都跟著增大。

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