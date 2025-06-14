經濟部產發署長邱求慧赴東大講「山林中的歷史密碼」 推廌親民步道

經濟部產發署長邱求慧（右）昨天至東大演講，校長鄭憲宗贈禮。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/14 09:52

〔記者黃明堂／台東報導〕經濟部產業發展署署長邱求慧是登山家，著有「一山一故事」等暢銷書，昨天應台東大學之邀舉辦講座，以「科技與歷史─以台灣山林故事為例」為題，與在場師生分享其結合科技與人文的登山經驗與歷史觀察，並向初學者推藨台東數條值得一走的親民步道。

東大表示，邱求慧是台灣大學機械工程碩、博士，曾參加哈佛大學甘迺迪政府學院台灣領袖訓練計畫及新加坡李光耀政策學院全球化與領導能力研究專班，歷任科技部產學司司長、經濟部技術處處長、經濟部產業技術司司長等要職，公私部門皆有逾20年豐富經驗，為當代兼具實踐與學術素養的領袖人物。長年關注科技創新與產業發展，「一山一故事」深受讀者喜愛，2022年首次出版即入選博客來年度百大暢銷榜，足見其深厚的文史底蘊與精彩的敘事能力。

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邱求慧坦言，從小對文史就有濃厚興趣的他，受限於當時社會對性別與職涯的期待而選擇理工領域；因禍得福透過工程等專業訓練後，培養出對事物的嚴謹思維，反而提供文史研究更科學化的考證方法。許多故事都是他親自深入圖書館、資料庫中挖掘史料，從蛛絲馬跡中探查出未被發現的歷史，並運用現代科技如GHATGPT協助翻譯日治時期的文獻，展現科技與人文結合的最佳合作。

談及登山經驗，他鼓勵同學們多親近自然，以此強健體魄、鍛鍊意志，有助於紓解學業壓力；會中也介紹多款實用登山應用程式，如「健行筆記」、「綠野遊蹤」等採用GPS定位，即使在無網路訊號的山區也能正常使用。

邱求慧對於初學的登山者推薦數條親民步道，包括台東在地的巴塱衛山、太麻里山等，皆適合短程健行且能兼顧自然美景與安全。對於稍具經驗者，則可挑戰素有卑南族與阿美族共同聖山之稱的「都蘭山」，半山腰還設有普悠瑪祭台，具深厚的文化意涵。對於登山進階者，不妨挑戰「台北大縱走」，該路線將台北最著名的山頭串聯成130公里的八段路線，讓登山者能夠完整體驗台北近郊山林之美。

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