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    週末水氣減少！下週太平洋高壓漸增強 紫外線恐達過量等級

    天氣風險公司分析師廖于霆提及，台灣今日天氣主要受低壓帶及西南風影響，大氣仍不穩定，中南部地區雖降雨強度趨緩，但局部性陣雨或雷雨依然存在，其他地區則多為多雲，須留意山區午後局部雷陣雨，全台白天高溫普遍推測介於31至33度。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

    天氣風險公司分析師廖于霆提及，台灣今日天氣主要受低壓帶及西南風影響，大氣仍不穩定，中南部地區雖降雨強度趨緩，但局部性陣雨或雷雨依然存在，其他地區則多為多雲，須留意山區午後局部雷陣雨，全台白天高溫普遍推測介於31至33度。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

    2025/06/14 10:00

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司分析師廖于霆提及，台灣今日天氣主要受低壓帶及西南風影響，大氣仍不穩定，中南部地區雖降雨強度趨緩，但局部性陣雨或雷雨依然存在，其他地區則多為多雲，須留意山區午後局部雷陣雨，全台白天高溫普遍\介於31至33度。

    明天雖然仍受西南風影響，但水氣更為減少，各地上半天皆為晴時多雲的好天氣，日照強烈，中午高溫各地都可以來到33至35度，午後在中北部山區有短暫雷陣雨發生機會，不過預料範圍跟強度都不太大。

    未來1週天氣將從不穩定逐漸轉為夏季型態，下週台灣都位於太平洋高壓邊緣偏南風環境，推估每日午後山區、大台北地區、宜蘭及花蓮仍有局部雷陣雨機會，待下週後期，太平洋高壓將逐漸增強並擴大影響範圍，使台灣各地天氣轉趨穩定，多為多雲到晴、高溫炎熱的夏季型態。

    溫度方面，氣溫預計普遍回升，各地低溫約在攝氏26至28度，白天高溫通常介於32至35度，下週一南部高溫可能達到35至36度，東南部地區有發生焚風的機率；下週台灣各地紫外線強度普遍偏高，預報指數將達到「過量」甚至「危險」等級。

    廖于霆提醒，蝴蝶颱風今將登陸廣東，然後沿著廣東廣西交界朝福建江西一帶移動，逐漸減弱消散，距離台灣遙遠，對我們沒有影響。目前西北太平洋上暫時沒有其他熱帶擾動活動跡象，未來1週生成新颱風的機會也不高，持續觀察。

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