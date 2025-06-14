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    首頁　>　生活

    靠球鞋認出陣頭中的學生 廖珮伃獲「教育家人物典範」肯定

    求學時期曾被霸凌，老師廖珮伃（後排中）特別注意每個學生，不讓他們陷入孤立或霸凌的情境。（教育部提供）

    求學時期曾被霸凌，老師廖珮伃（後排中）特別注意每個學生，不讓他們陷入孤立或霸凌的情境。（教育部提供）

    2025/06/14 09:38

    〔記者林曉雲／台北報導〕遇到好老師，受惠一輩子。學生喜歡跳八家將、玩陣頭，當時在偏鄉學校任教的廖珮伃，在人群堆裡認學生的球鞋，找到一個算一個，再騎機車把學生載回學校，這份用心讓學生時隔多年還願意相信她，而為了開拓學生視野，勇敢跨出舒適圈，設計「以物易物城市歷險：跨縣市校際旅行」課程，讓學生走進不同縣市，透過闖關解任務與街訪方式學習，獲教育部肯定為「教育家人物典範」。

    廖珮伃現在是台北市光仁國小老師，她剛開始在偏鄉小學任教時帶的學生阿熊（化名）最近來找她，讓她很暖心。畢業到偏鄉當小學老師，當地家長們為生計奔波，學生喜歡跳八家將、玩陣頭，但穿著八家將服飾又畫臉譜不好辨別，廖珮伃就在人群堆裡認學生的球鞋，她說，因為讀書時曾被霸凌，這段痛苦經驗成為她的教學養分，深刻影響她的教學方式，因此特別注意每個學生，不讓他們陷入霸凌或孤立的情境裡。

    轉到城市學校任教後，廖珮伃在課程中融入多元議題，啟發孩子的自學力，培養他們對社會中不同階層與領域的關懷與同理心，她帶著學生租借廚房，烹飪美味餐點分送給無家可歸的街友，到安養中心拜訪銀髮長者，陪伴長者下棋，還為長輩們設計銀髮健康操。

    此外，她設計「以物易物城市歷險：跨縣市校際旅行」課程，一位父親拿出隨身攜帶珍藏的書包鑰匙圈，與學生們交換，表示這是他遺憾自己早逝孩子不能上學的珍貴紀念品。廖珮伃說，藉此課程讓孩子勇敢與人群交流，並透過對話瞭解每個人心中對「最有價值事物」的定義，不一定是金錢。

    而在「貧窮兩難──末日危機高峰會」活重中，學生扮演各國領袖，以國際新聞開啟討論議題，企圖為世界找出解決方案；也讓學生穿上孕婦體驗裝，模擬托兒所育兒、買菜、搭公車及超市工作等，體驗母親孕期的不便，提升同理心。廖珮伃認為，學習不是把孩子綁在教室裡，而是應該讓他們多出去走看，與人群接觸，未來進入社會後，能更友善、更有同理心。

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