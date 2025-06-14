從小開始接地氣 北榮員山分院幼兒園學「歌仔戲四塊仔」

從小開始接地氣，北榮員山分院幼兒園，安排幼兒們學習「歌仔戲四塊仔」，認識傳統文化。（教育部提供）

2025/06/14 09:34

〔記者林曉雲／台北報導〕為協助年輕人安心生養小孩，教育部擴大公共化教保服務，非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，政府與民間（非營利法人）合作，並以「接地氣」的在地生活化課程活動，帶領幼兒們探索和學習，例如台北榮總員山分院子女非營利幼兒園、勞動部勞發署雲嘉南分署職場互助教保服務中心等，使家長們可以安心工作。

教育部國教署組長王慧秋說明，為緩解少子女化現象，近年加速擴大公共化教保服務，非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，致力於落實公私部門的合作，透過政府與非營利法人建立良性互動的夥伴關係，結合政府與社會資源，共同協力合作以提升幼教品質，打造優質平價、專業整合及快樂學習的友善教保服務環境。

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以台北榮民總醫院員山分院員工子女非營利幼兒園為例，位於宜蘭縣員山鄉，幼兒園說明，結合在地生態環境及人文特色，規劃一系列多元化學習及自然探索的課程，老師們安排社區踏查，帶領孩子們前往結頭份社區（歌仔戲的發源地），透過體驗傳統樂器「四塊仔」認識傳統文化，也在自然中學習，加強學習與生活的連結，並開啟自我探索。

勞動部勞發署雲嘉南分署職場互助教保服務中心，結合勞動部雲嘉南分署的職訓資源，辦理消防安全宣導活動，提升員工的安全警覺，亦讓孩子們透過實際演練及操作滅火設備，從小建立正確的防災觀念，並配合節日舉辦活動，例如之前端午節活動，安排幼兒動手包粽子，親子一起「做中學」。

端午節就是要包粽子，勞動部勞發署雲嘉南分署職場互助教保服務中心，配合節日辦幼兒包粽子活動。（教育部提供）

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