06/14 各報重點新聞一覽

停職中的新竹市長高虹安及新竹市立委鄭正鈐罷免二階通過不需補件，拿下三階投票入場券。（取自戴振博臉書）

2025/06/14 07:05

自由時報

罷免高虹安、鄭正鈐 挺進三階 已有5藍委、1市長上架

大罷免第三階段熱戰在即，停職中的新竹市長高虹安及新竹市立委鄭正鈐兩罷免案昨天在法定查對期限未接獲選委會補件通知，加上花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓、桃園市第二選區涂權吉案，累積至今已有五件國民黨立委、一件縣市長罷免案拿下三階投票入場券，待中選會廿日正式宣告。

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卓揆：3防線堵洗產地 有利台美關稅談判 視察台北關 強調台美經濟安全立場一致

行政院長卓榮泰昨視察財政部關務署台北關防杜違規轉運情形。卓榮泰強調，美國關稅政策除了要解決貿易赤字，最主要的是經濟安全，因此特別重視違規轉運、洗產地等問題；在洗產地問題上，我國已構築事前嚴防、事中嚴查以及事後嚴罰等三道防線，相信美國在與各國談判過程中，只有台灣政府的國家政策與美國立場一致，這點有利台美關稅談判。

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第三方支付台灣里 涉洗錢50億 檢調拘提14人 負責人等6人收押

在台經營廿多年的第三方支付平台「台灣里」，日前無預警停止服務，疑惡性倒閉，檢調追查發現，四十六歲平台負責人黃柏菖從二○二二年一月起，價購上百家人頭公司充作特約店家，實則收受來自博弈賭團、詐騙集團等的金流後，為該些不法集團洗錢逾五十億元，檢調日前搜索台灣里及相關人住所等十二處，拘提十四人，認定黃男等六人涉案重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

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聯合報

以色列空襲伊朗核設施 伊朗宣布退出第6輪核談判

以色列十三日凌晨空襲數十個伊朗目標，包括伊斯法罕省重要鈾濃縮核設施在內，並擊斃多位伊朗軍事高層及核科學家。美國總統川普表示，在以色列發動攻擊前就已得知相關計畫，並強調伊朗不能擁有核彈。伊朗十三日下午則透過官媒宣布，將退出原定十五日在阿曼舉行的伊美第六輪核談判。

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台幣猛飆進逼29.5元 央行出手穩匯終場小貶0.8分

中央銀行戰熱錢，匯市爆量震盪。美元指數走弱，外資昨天大舉匯入逾十二億美元，出口商和投信業也同步拋匯，新台幣昨天一早激升一點五八角、最高攀升至廿九點五○二兌一美元價位，闖破五月初的盤中高點；央行聯手進口商、政府基金進場買匯，且在午盤、尾盤擴大阻升力道，促使匯市豬羊變色，終場小貶○點八分、以廿九點六六八報收，終結連兩升。

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中國時報

以色列重擊伊朗 大戰一觸即發

以色列於12日深夜至13日凌晨，空襲伊朗境內數十個與核計畫和其他軍事設施相關的目標，並將此次行動命名為「雄獅崛起」（Rising Lion）。伊朗也展開報復，發動約100架無人機攻擊以色列領土。伊軍方稱，以色列和美國將付出「沉重代價」。伊朗並已正式退出與美國的核談判。以、伊劍拔弩張，中東大戰再度一觸即發。

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讓台灣難被攻下 已成美國共識

台海緊張局勢日益升溫，「讓台灣難以被攻下」已成為美國國務院與軍方共識，海軍代理作戰部長基爾比強調，美國正聚焦4大領域使台灣成為非常難以攻取的目標，美國海軍也定期舉行兵推，研議如何嚇阻中共侵台；也有美國眾議員直言美對台軍備交付延遲，台灣迫切需要軍備，因此要求國防部加速交付這些軍武。

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行政院長卓榮泰表示，在洗產地問題上，我國已構築事前嚴防、事中嚴查以及事後嚴罰等三道防線，有利台美關稅談判。（記者劉信德攝）

第三方支付平台「台灣里」涉洗錢逾50億元，負責人黃柏菖等6人羈押禁見。（取自台灣里官網）

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