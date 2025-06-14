南部5縣市大雨特報！午後各地防雷陣雨

中央氣象署表示，今天午後南部地區及中部以北、東北部山區有局部較大雨勢發生機率。（資料照）

2025/06/14 07:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（14日）清晨仍有顯著雨勢，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，中部地區有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率；白天起水氣稍減，雨勢可望趨緩，但中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴天氣。

今天午後熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨，在南部地區及午後中部以北、東北部山區有局部較大雨勢發生機率，外出請攜帶雨具備用。

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氣象署今天清晨6時25分對嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣發布大雨特報，因西南風影響，易有短延時強降雨，高雄市、屏東縣已有豪雨發生，今嘉義至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣溫方面，各地高溫相較昨天稍回升，約31至34度；低溫約25至27度。

離島天氣方面，澎、金、馬祖均有短暫陣雨或雷雨，澎湖氣溫26至30度，金門氣溫27至30度，馬祖氣溫26至30度。

今年編號第1號輕度颱風蝴蝶（WUTIP），今天凌晨2時位於鵝鑾鼻西南西方1310公里之海面上，向北北東轉東北進行，對台灣無直接影響。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

明天（15日）各地大多為多雲到晴，午後桃園以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。

16日、17日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；17日清晨至上午北部地區亦有局部短暫陣雨，午後中部以北山區有局部大雨發生機率。

18日至20日各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 26 ~ 33 26 ~ 31 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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