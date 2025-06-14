不用再連上6天班！人事總處：未來「只補假不補班」

行政院昨核定115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表。 （行政院人事總處提供）

2025/06/14 06:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕為配合立法院上月三讀的「紀念日及節日實施條例」，行政院人事總處昨公布今年下半年與明年政府行政機關辦公日曆表，並修正相關處理要點，人事總處表示，基於國人習慣週休二日作息，已刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定，換句話說，未來只補假、不補班。

人事總處指出，現行的「政府機關調整上班日期處理要點」，昨已公告修正為「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」，從「調整上班日期」的名稱，改為「補假及調整放假處理要點」。

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處理要點新增，紀念日及節日放假日，逢星期六者於前一個上班日補假，逢星期日者於次一個上班日補假。但除夕及春節放假日逢例假日者，得於前一個或次一個上班日補假。

人事總處解釋，考量除夕及春節計放假五日，其部分放假日可能逢例假日而須補假，為利假期安排連續，因此於但書規定，除夕及春節放假日逢例假日者，得於前一個或次一個上班日補假。

此外，因應除夕及春節連續假期，除夕及春節放假日之次一個上班日為星期五者，得調整和平紀念日之補假日至該上班日補假。

人事總處說明，鑒於國人已習慣週休二日作息，現行調整上班日為放假日並補行上班的作法，影響國人生活規劃及金融股匯市等層面。又已採調整補假日的作法，使除夕及春節與例假日形成連假，因此刪除現行調整上班及補行上班規定。

行政院昨核定115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表。 （行政院人事總處提供）

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