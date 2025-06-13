台中以南雨彈炸到早上 11縣市慎防豪、大雨

受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，11縣市到夜間清晨慎防大雨。（擷取自中央氣象署網站）

2025/06/13 23:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今晚發布對11縣市發布豪、大雨特報提醒，受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今晚到明（14日）晨台中市山區及高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，台中到台南、南投地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及花蓮、台東山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報範圍包括台中市山區東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區；高雄市全境；屏東縣全境。

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大雨特報範圍包括台中市平地；彰化縣全境；南投縣全境；雲林縣全境；嘉義市全境；嘉義縣全境；台南市全境；花蓮縣山區秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉；台東縣山區卑南鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉及離島綠島鄉、蘭嶼鄉。

氣象署也提醒，西南風偏強，今晚到明晚，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號），請注意安全。

西南風偏強，13縣市到週日晚上都要留意強風。（擷取自中央氣象署網站）

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