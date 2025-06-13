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    「桃園設計獎」徵件起跑 為城市注入嶄新設計能量

    「2025桃園設計獎」今年競賽邁入第7屆，現正徵件中，總獎金達88萬元。（桃市府青年事務局提供）

    「2025桃園設計獎」今年競賽邁入第7屆，現正徵件中，總獎金達88萬元。（桃市府青年事務局提供）

    2025/06/13 23:37

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府青年事務局舉辦「桃園設計獎」扶植青年設計師、大專院校及高中職設計學系發展，今年競賽邁入第7屆，以嶄新主視覺與豐富競賽內容，打造設計產業的創意舞台，現正熱烈徵件中，總獎金高達88萬元，邀請全台設計好手踴躍參與，為城市注入嶄新設計能量。

    「2025桃園設計獎」今天在宣傳記者會揭幕主視覺，以「7巧板」為創意核心，透過全新主視覺的發布與活動設計，展現桃園作為設計創新聚落的厚實能量與未來藍圖，7塊色板分別對應桃園「科技、航空、開放、年輕、團結、富裕與自然｣等7大未來發展方向，延伸出設計獎的設計七力「創新力、實踐力、美感力、溝通力、永續力、包容力與城市力｣，透過鮮明色彩與拼圖式構圖，展現設計力的匯聚與創意的無限延伸，也象徵每位參賽者都是拼出桃園未來藍圖的關鍵一角。

    青年局長侯佳齡表示，桃園設計獎自創辦以來，已成為全台青年設計的重要舞台，致力推動創意文化的共創與永續，更期許今年透過「設計七力」的推動，讓更多創意在桃園開花結果，強化城市品牌力，打造具國際辨識度的創意之都，報名詳情可關注桃園設計獎官網青年事務局臉書社群

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