注意! 中壢、八德3.4萬戶 6/18停水19小時

配合「中壢運動公園區段徵收工程」，中壢、八德區部分地區6月18日停水19小時。（地政局提供）

2025/06/13 23:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣自來水公司第二區管理處配合桃市府「中壢運動公園區段徵收工程」滯洪池過路箱涵施工，中壢、八德區部分地區預計18日早上8點停水至隔日清晨3點，施工停水共計19小時，影響3萬4125戶，桃市府經發局請民眾預先儲水備用。

台水公司第二區管理處辦理「中壢區環中東路管線降埋及併案辦理中山東路一段增設制水閥工程」公告停水，停水區域包括中壢區的普義里、德義里、普強里、普仁里、普忠里、自立里、自信里、自治里、自強里、莊敬里、中興里、中山里、中正里、興仁里。

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以及中壢區仁義里的中山東路一段、普義路、中華路二段（延平路至普義路）、延平路單號側（中華路二段至新街橋）；正義里（中山東路一段）；普慶里（環中東路、新中北路）；仁愛里（新中北路、環中東路至新中北路816號與819號、新中北路981巷、普忠路（環中東路至新中北路）、永福路；篤行里（永福路雙號側、興仁路二段486~646號）；忠義里（中華路一段619巷）

八德區為白鷺里（興仁路二段至興農橋的東泰街）、永豐里（興仁路二段至興農橋的東泰街，與華康街176巷至276號）。

為儘早恢復用水，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，經發局提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

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