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    3D掃描老屋新生 身歷其境暢遊六堆客庄伙房

    佳冬蕭宅空拍圖。（客發中心提供）

    佳冬蕭宅空拍圖。（客發中心提供）

    2025/06/13 23:53

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕客委會客家文化發展中心（簡稱客發中心）今天在六堆客家文化園區舉辦三D數位保存成果發表會，針對縣定古蹟「佳冬蕭宅」、「佳冬楊氏宗祠」，以及歷史建築「內埔鄉謝氏宗祠」等3處文化資產進行數位掃描，投入現代技術，盼透過數位化讓更多人認識六堆客庄伙房特色。

    客發中心主任何金樑指出，六堆客家文化園區是推動六堆生態博物館的平台，因此持續推動客庄文資普查、保存與推廣，這次能夠完成3D掃描，更要感謝三處伙房的家族成員協助，讓客發中心透過訪談以現代科技拍攝得以將資料進行數位保存，進一步運用於展示推廣，讓六堆地區的奮鬥歷史事蹟，透過數位再現與互動。

    客發中心在現場以3D點雲掃描成果，精準呈現3處客家伙房的各向平立剖面、環繞與鳥瞰特色，也透過充滿創意的互動與視覺效果，將百年古蹟「佳冬蕭宅」古厝第二堂後側的四季木屏門扇中花草動物的繁雜圖樣，經由實境動畫的表現，讓春天裡的梅花與山雀；夏季是蓮花與鷺絲，蓮葉上方有蝙蝠徘徊；秋天則是菊花與喜鵲；冬季蘊藏山茶花與錦鷄，都一目瞭然的清楚呈現，讓參與者是不必到場，都能身歷其境暢遊蕭家古宅。

    本案評審委員、屏東大學教授林思玲指出，不論是古蹟或是歷史建築，若是仍有後代使用的場域，更加希望能持續融入常民生活繼續使用，成為真正「活生生的歷史」，尤其客家伙房本身就是承載六堆客家人從古至今的生活記憶，透過數位化能夠更加的推廣，讓更多人更能理解伙房與客家人的關係。

    佳冬蕭宅空拍圖的3D掃描。（客發中心提供）

    佳冬蕭宅空拍圖的3D掃描。（客發中心提供）

    佳冬蕭宅的第一進。（記者陳彥廷攝）

    佳冬蕭宅的第一進。（記者陳彥廷攝）

    客委會客家文化發展中心今天舉辦3D數位保存成果發表會。（客發中心提供）

    客委會客家文化發展中心今天舉辦3D數位保存成果發表會。（客發中心提供）

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