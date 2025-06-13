高中3年沒補習 台南一中林家禾考上台大電機

台南一中林家禾高中3年完全沒有補習，錄取台大電機系。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/13 22:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中在今年大學申請入學表現亮眼，有儀隊旗手錄取台大醫學系，證明熱中活動不會影響課業；也有「自律魔人」高中3年完全沒補習，順利進台大電機系；國文、英文、社會滿級分考生則如願錄取台灣大學法律系，未來希望進入司法界實踐公理正義。

在同學眼中是個「自律魔人」的林家禾，高中3年完全沒有補習，自己安排時間讀書，錄取台大電機系。他從小就對機器人控制及程式設計有興趣，也喜歡數學。高中期間參加各種競賽，曾獲得全國科展數學類第3名及數學研究獎。

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林家禾說，在屏東長大，國三時父母讓他自己選擇，要留在屏東讀高中，還是到外縣市闖蕩？他決定挑戰自我，報名台南一中科學班的獨立甄選，順利錄取。他的學習全靠自己，自主做好時間管理，高度善用零碎時間，畢業旅行時，在遊覽車上還拿物理考卷請教老師，訂正錯誤；畢業典禮當天，還在教室算微積分。遇到不會的問題，他就找同學討論，再不懂就請教老師，一定要把不會的地方弄懂。

學測4科滿級分、錄取台大醫學系的蔡承恩是台南一中儀隊旗手，每個星期都投入許多時間與汗水練習。但旗手總是像木頭一樣站立，不像操槍手可以展示華麗奪目的特技引人注目。但旗手對於儀態的要求相當嚴格，每天要緊貼牆壁站立30分鐘後才能開始練習，抬腳的高度、角度、速度，都必須要精準到位，一點也不輕鬆。

蔡承恩從旗手的訓練中體會「花瓶的哲學」每一個角色都有獨特的價值，都必須用心做到最好。醫師的使命不僅在於精準的技術，更在於無聲的守護與專注的付出，正如儀隊旗手的堅定站姿，無聲卻深具力量。走出操場、走進診間，他將繼續用行動實踐「做到最好」的哲學。

拿下國文、英文、社會3科滿級分的黃敬宸，錄取台灣大學法律系，未來希望擔任檢察官或司法官，實踐公理正義。黃敬宸談到，對於生活中的規範特別有興趣，他喜歡觀察社會運作的邏輯，思考制度背後的價值與目的，也因此對法律、社會學等領域產生濃厚興趣。關於學習方法，他認為，重要的是，要有自己的想法，再用合於邏輯的方式把自己的想法表達出來。

台南一中儀隊旗手蔡承恩錄取台大醫學系。（記者洪瑞琴攝）

國文、英文、社會3科滿級分的黃敬宸，錄取台灣大學法律系。（記者洪瑞琴攝）

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