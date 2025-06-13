週六中南部清晨前防大雨 白天起水氣減留意午後雷雨

週六中南部清晨前仍要慎防短延時強降雨，建議外出攜帶雨具。（記者羅沛德攝）

2025/06/13 23:07

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受低壓帶與西南風影響，週六（14日）清晨中南部仍有大雨，白天起水氣稍減，雨勢趨緩，但各地仍要留意午後雷雨。白天高溫略回升，仍感悶熱，外出需留意午後局部強降雨與氣溫變化，建議帶雨具備用。

中央氣象署預報，今晚到明晨嘉義以南地區易有陣雨或雷雨，可能出現大雨或局部豪雨，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，局部地區可能有大雨發生。週六白天起水氣略減，但中南部地區仍有降雨機會，北部與東北部山區午後則受熱力作用影響，易有局部較大雨勢，澎湖、金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾攜帶雨具以備不時之需。

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氣溫方面，週六白天高溫較略為回升，高溫約31到33度，清晨與夜間低溫約25到28度。離島方面，澎湖介於25到30度，金門27到30度，馬祖26到30度，氣候悶熱且多變，仍需防曬並留意午後降雨。

氣象署也提醒，週六西南風偏強，西半部、東南部沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；且南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生機率；適逢大潮，南部低窪地區易積淹水，請多加留意。

未來幾天的天氣方面，天氣風險公司指出，週六、日受西南風影響，水氣減少，但下週一、二水氣再度增加，中南部有短暫陣雨或雷雨，要留意較大雨勢，北東部、山區午後對流增多。

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紫外線方面，週六除台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、挖連線、澎湖縣為「高量級」，其餘各地皆為「過量級」。

空品方面，環境部指出，週六受低壓帶與西南風影響，環境風場為偏南到西南風，加上降雨帶來洗除作用，擴散條件良好，全台空品普遍良好。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東等空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，僅北部空品區為「普通」等級。

週六高溫略回升，約31到33度，澎湖高溫略低為30度，整體感受悶熱。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週六全台各地為「高量級」到「過量級」，建議民眾加強防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週六全台多地空品為「良好」等級，僅北部空品區為「普通」。（擷取自環境部空氣品質監測網）

蝴蝶颱風路徑圖。（擷取自中央氣象署網站）

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