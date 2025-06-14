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    阿北莫名倒車撞人還先嗆聲！網友氣炸：還好有行車紀錄器

    阿伯撞到後車後第一時間下車理論。（擷取自FB）

    阿伯撞到後車後第一時間下車理論。（擷取自FB）

    2025/06/14 00:32

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網友日前在臉書爆料公社發文，分享自己近日在停等紅燈時，前方轎車竟突如其來倒車，毫無預警地撞上他的車。更離譜的是，當駕駛阿伯下車後，第一句話竟是「哩喜阿娜賽ㄟ啦（你是怎麼開的）」，讓原PO當場傻眼，所幸全程被行車紀錄器拍下，證明自己毫無過失。

    原PO指出，自己當時正常停等紅燈，未料眼前車輛竟然倒車直撞過來，疑似駕駛未拉手煞車或打錯檔。被撞後，對方非但沒道歉，還立刻指責原PO「亂開車」，態度相當強硬。這段影片引發網友熱議，有人認為老翁可能是打錯檔，也有人懷疑是否「故意碰瓷」，更有人擔心這種駕駛繼續開車遲早出事。

    大量網友一面倒地聲援原PO，留言表示「請問他有駕照嗎」、「阿北你要不要聽看看你在公三小？」直言，「還好有行車紀錄器，不然遇到這種阿北真的會氣死…」、「不用多說叫警察他就挫了」或坦言，「根本就是倒車版的碰瓷」、「又是一個老灰啊」。

    另有不少人幽默發揮，笑稱「78歲了？」、「都是汽車的錯～不該有倒車檔」更有人說「阿北幹嘛搶人家台詞啦」、「真想看阿北看到行車記錄器後的表情」、「會不會要賠錢的時候又是另一個嘴臉？」搞笑表示，「最近呆丸的阿北造就很多的神話」。

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