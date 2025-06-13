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    堅持1個都不能少！彰化市國聖國小辦第2次畢旅 學生樂歪了

    彰化市國聖國小舉辦第二次畢旅，同班6年的同學都開心極了。（國聖國小提供）

    彰化市國聖國小舉辦第二次畢旅，同班6年的同學都開心極了。（國聖國小提供）

    2025/06/13 19:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕竟然有第2次畢業旅行？彰化市國聖國小今天（13日）風雨無阻舉辦「第2次畢業旅行」，因為上一次畢旅，有位小女生突然重感冒不能參加，讓同班6年的同學都覺得很遺憾，最後校方決定「再辦一次」，因為「一個都不能少」。

    國聖國小校長李政穎表示，國聖國小6年甲班共有14位應屆畢業生，這14個同學都是從小1同班到小6，原本最期待的就是畢業旅行，為國小留下最重要的回憶，結果有1位小女生突然生病，讓全班到日月潭畢旅拍合照時，就是覺得少了一個人，缺席的小女生更覺得心中有憾。

    因此，6年甲班導師李啟榮向校長提議「可以再辦一次嗎？」李政穎馬上拍板說「好」，為了舉辦第2次畢旅，還把原本的畢業典禮時間往後調整，選在今天前往台中麗寶樂園，雖然今天一直下著雨，但全體師生都非常開心，因為終於願望成真，14位同班同學加上班導，終於拍到了6年甲班「全員到齊」的畢旅合照。

    李政穎說，每個人的國小階段都只有一次，國小畢旅也只有一次，但今年國聖國小6年甲班卻擁有「第2次畢旅」，師生都開心說這將是人生珍貴的回憶。

    彰化市國聖國小舉辦第二次畢旅，讓上一次因病無法參加的同學，終於願望成真。（記者劉曉欣攝）

    彰化市國聖國小舉辦第二次畢旅，讓上一次因病無法參加的同學，終於願望成真。（記者劉曉欣攝）

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