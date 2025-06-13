熱帶低壓比颱風強！南化水庫單日雨量高於去年「康芮」喝飽了

上游持續降雨，南化水庫已達滿水位，自然溢流中。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/13 19:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受熱帶性低氣壓的影響，供應民生用水的南化水庫集水區18小時累積降雨逾146毫米，已高於去年底的「康芮」颱風來襲期間，目前超過滿水位，從上午起就持續自然溢流中。

南化水庫今年首度自然溢流，傍晚時每秒達70立方米，且入夜後仍在持續，自來水公司第六區管理處籲請後堀溪下游居民遠離河岸，注意安全。

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熱帶性低氣壓之前，南化水庫靠著甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水，蓄水率已逾98％，水利署南區水資源分署也透過聯通管「反推」，將水送至烏山頭水庫，支援曾文水庫的二期稻作供灌。

集水區今晨起不斷降雨，上游逕流持續湧至，南化水庫於8點36分超過滿水位的180公尺，開始自然溢流，從溢洪道傾洩而下進到落水池，形成大瀑布。

去年10月31號，康芮颱風來襲期間，南化水庫上游累積降雨130.7毫米，今天則確定已高於當日，顯見這波熱帶低壓的威力。

上游降雨劇烈，高屏堰濁度恐會升高，南水分署已做好準備，視情況以聯通管由南化水庫系統支援，透過聯合調度，確保各區域的穩定供水。

除了適時支援高屏堰，南水分署也將持續透過曾文南化聯通管，反推至烏山頭水庫，不讓所有的水都溢流掉，善用珍貴的水資源。

水從溢洪道傾洩而下，進到落水池，猶如大瀑布。（記者吳俊鋒攝）

上游劇烈降雨，南化水庫持續溢流中。（記者吳俊鋒攝）

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