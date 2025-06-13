為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全台週六天氣好轉！中南部暴雨惡夢暫歇

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/06/13 19:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年第二個熱帶性低氣壓TD02登陸台灣後加上西南帶來的水氣，給中南部和東部帶來大量降雨，中央氣象署預報，明天（14日）週六白天起天氣逐漸好轉、下週一水氣又變多；長期預報則顯示，6月下旬起，南海及菲律賓東方海域又有熱帶擾動生成訊號，仍需密切觀察。

    氣象署預報員張竣堯表示，今天晚間到明天清晨仍受到低壓帶和西南風帶來的水氣影響，清晨嘉義以南地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，中部地區有短暫陣雨或雷雨、有局部大雨發生的機率。

    「明天白天起天氣逐漸好轉並穩定，各地多雲到晴」，張竣堯說，隨著水氣逐漸減少，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴；下週一（16日）起一連兩天受西南風影響，水氣又變多，屆時中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

    張竣堯表示，下週三到下週五（18日到20日）天氣轉趨穩定，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

    氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第1週（6月14日~6月20日）期初受西南風影響，各地天氣不穩定，中南部有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機會。第2週（6月21日~6月27日）西北太平洋副熱帶高壓脊西伸，鋒面北抬至長江口以北，台灣大致為高溫炎熱、多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，降雨影響期間白天高溫略降。

    氣象署的長期天氣模型也預測，6月下旬南海及菲律賓東方海域有熱帶擾動生成訊號。有熱帶擾動生成訊號是否會增強為熱帶性低氣壓或是颱風？張竣堯表示，因氣候尺度較大，未來近一週比較沒有相關訊號，但長期來看還是可以再觀察。

    氣象署公布未來「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播