全台週六天氣好轉！中南部暴雨惡夢暫歇

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/06/13 19:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年第二個熱帶性低氣壓TD02登陸台灣後加上西南帶來的水氣，給中南部和東部帶來大量降雨，中央氣象署預報，明天（14日）週六白天起天氣逐漸好轉、下週一水氣又變多；長期預報則顯示，6月下旬起，南海及菲律賓東方海域又有熱帶擾動生成訊號，仍需密切觀察。

氣象署預報員張竣堯表示，今天晚間到明天清晨仍受到低壓帶和西南風帶來的水氣影響，清晨嘉義以南地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，中部地區有短暫陣雨或雷雨、有局部大雨發生的機率。

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「明天白天起天氣逐漸好轉並穩定，各地多雲到晴」，張竣堯說，隨著水氣逐漸減少，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴；下週一（16日）起一連兩天受西南風影響，水氣又變多，屆時中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

張竣堯表示，下週三到下週五（18日到20日）天氣轉趨穩定，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第1週（6月14日~6月20日）期初受西南風影響，各地天氣不穩定，中南部有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機會。第2週（6月21日~6月27日）西北太平洋副熱帶高壓脊西伸，鋒面北抬至長江口以北，台灣大致為高溫炎熱、多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，降雨影響期間白天高溫略降。

氣象署的長期天氣模型也預測，6月下旬南海及菲律賓東方海域有熱帶擾動生成訊號。有熱帶擾動生成訊號是否會增強為熱帶性低氣壓或是颱風？張竣堯表示，因氣候尺度較大，未來近一週比較沒有相關訊號，但長期來看還是可以再觀察。

氣象署公布未來「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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