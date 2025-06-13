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    熱帶低壓發威！曾文水庫大進補 有效蓄水量重回3億立方米

    熱帶低壓發威，曾文水庫上游創下7個半月來單日最大降雨量。（記者吳俊鋒攝）

    熱帶低壓發威，曾文水庫上游創下7個半月來單日最大降雨量。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/13 18:26

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕熱帶性低氣壓加上西南風，為曾文水庫集水區帶來豐沛降雨，截至今晚6點，18小時累積逾123毫米，已創下去年10月底「康芮」颱風之後的單日最大紀錄，蓄水率攀升至6成74以上，有效蓄水量也重回3億立方米。

    水利署南區水資源分署也推估，目前的累積降雨，可望為帶來約4200萬立方米的入流量，等於將近半座的南化水庫，水情大進補。

    除了曾文水庫之外，烏山頭水庫上游今天的單日降雨量也破百毫米，本週三起，二期稻作1至3組開始供灌，由於熱帶低壓帶來的水氣，今天也暫時間斷供灌，達到節省出水的效益。

    南水分署統計，去年10月31號的康芮颱風影響期間，曾文水庫上游累積降雨達155.6毫米，這是225天以來的單日最大，已進水逾1300萬立方米，仍持續入流中，也讓水位逐漸攀升。

    南水分署觀測，截至今天晚間6點，曾文水庫的水位標高219.15公尺，蓄水率67.44%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾3.74億立方米。

    上游降雨豐沛，曾文水庫有效蓄水量重回3億立方米。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨豐沛，曾文水庫有效蓄水量重回3億立方米。（記者吳俊鋒攝）

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