台灣大哥大助力台大山椒魚研究團隊 盼守住「演化密碼」

台大團隊於圈養缸成功繁殖的山椒魚。（記者林志怡攝）

2025/06/13 20:30

〔記者林志怡／台北報導〕台灣的原生山椒魚在氣候變遷下面臨嚴峻的生存挑戰，但國內研究山椒魚的團隊少之又少。台灣大哥大副總劉麗惠說，台灣的山椒魚不只稀少珍貴，也保存了冰河時期氣候變遷的秘密，為協助國內山椒魚研究團隊解密此一物種，台灣大已投入數百萬經費幫助研究團隊，未來也將從5個面向著手，讓研究能夠持續下去。

山椒魚是冰河時期遺留下來的孑遺物種，其小鯢科祖先與恐龍同期，已在地球上生存超過一億年，且小鯢科目前僅分布於台灣、中國、日本、韓國及西伯利亞等高海拔濕冷溪流源頭。

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台灣現存的5種原生山椒魚包括觀霧山椒魚、台灣山椒魚、南湖山椒魚、楚南氏山椒魚、阿里山山椒魚等，棲息於海拔1,300至3,800公尺間，偏好8°C至16°C之間的潮濕、低溫水源，壽命可達10年以上，具有超乎想像的生命韌性，也攜帶著台灣島與歷史DNA密碼。

然而，目前台灣的5種原生山椒魚都屬於瀕危物種，南湖山椒魚更屬於極瀕危物種，在氣候變遷下更面臨極為嚴峻的生存挑戰，但山椒魚的生存方式謎團重重，迄今台灣也只有僅有一支研究團隊長期投入山椒魚研究，亟需資源支持。

台灣大哥大從2023年起攜手台大動物技術學系遺傳研究室教授朱有田團隊，啟動「台灣大山椒魚保育研究計畫」，劉麗惠表示，公司每年投入數百萬資金支持團隊持續解密及保育山椒魚，未來也將從「人才培育」、「科技應用」、「資助圈養繁殖觀察設施」、「野外繁殖棲地試驗」、「遺傳物質保存」等5大面向參與山椒魚保育計畫，讓山椒魚的研究和保育持續下去。

朱有田則指出，台灣大的協助下，團隊得以購置並佈設研究必須的微氣象站等設備，基因保存方面也能使用液態氮桶及零下80度超低溫冷凍冰箱等，收藏山椒魚、台灣黑熊、台灣石虎等物種的遺傳樣本。

朱有田說，團隊過去曾在山椒魚的棲地佈設木片，藉此觀察山椒魚成魚族群，接下來的「野外繁殖期地試驗」則希望讓野外棲地豐富化，藉由特殊的陶片模擬山椒魚繁殖所需的地下暗流，並蒐集野外繁殖棲地資料，進一步瞭解山椒魚的野外生態。

台大動物技術學系遺傳研究室教授朱有田團隊持續研究台灣的山椒魚，希望藉此了解物種生態與過去的氣候演進。（記者林志怡攝）

山椒魚。（記者林志怡攝）

台大動物技術學系遺傳研究室教授朱有田多年來持續研究台灣的5種山椒魚。（記者林志怡攝）

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