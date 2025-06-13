台中市議會修殯葬自治條例 可在殯葬專區500公尺內商業區設禮廳禮堂

市議會二讀通過「台中市殯葬管理自治條例」第6條修正案。（市府提供）

2025/06/13 20:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會今天二讀通過「台中市殯葬管理自治條例」第6條修正案，將過去單獨設禮廳及靈堂只能在殯葬專用區規定，增列到500公尺範圍內商業區，引發論戰，反對議員認為有圖利少數人之嫌，一旦合法，長期存在住宅區眾多不合法業者若遭檢舉，民政局取不取締?提案議員則認為都市計劃法早有明定商業區可設置，修法讓是兩法一致。

市議會昨天二讀殯葬管理自治條例第六條修正案，將單獨設禮廳及靈堂的規定，由過去只能在殯葬專用區，修改到500公尺範圍內商業區，且不得小於1千平方公尺，引發質疑。

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市議員劉士州、陳文政、江和樹等人表示，若此案通過，恐圖利少數業者，現在殯儀專區週圍土地飽和，停車空間更吃緊，依修正的自治條例，符合規定只有崇德殯儀館旁的一塊停車場才有資格，令人質疑，要求法案要慎審評估，一旦通過，私人會館該如何自處?合法業者若去檢舉，民政局要如何處理 ，要不要開罰？

提案議員陳政顯及李中表示，因為民政局的怠惰，不敢查，加上殯儀館量能不足，造成現今殯儀館周圍的住宅區私設禮廳禮堂如此氾濫，都市計劃法就有明文規定商業區可單獨設禮廳禮堂，修法只是讓兩法一致，讓有心經營殯葬業者可有合法管道經營，符合民眾治喪需求，否則全部只有市府殯儀館合法，大家都不合法，根本就踐踏法律，是因為看到社會需求，才會想辦法解決。

市長盧秀燕表示，其他五都都沒有開放，還是希望維持現狀，請議會慎重考慮；民政局長吳世瑋強調，此案是市議會所提，市府只能依法遵守，台中市有4個殯儀館，只有崇德殯儀館受影響，符合條件只有殯儀館鄰近一塊停車場符合資格；目前不合法的私人禮廳禮堂多設在五義街的住宅區，由於非法的業者設在住宅區、商業區全國皆一樣嚴重，內政部很早就來函，只要業者不要在會館內有殮、殯、祭、奠的行為，就「暫緩取締」。

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