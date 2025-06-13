火鍋邪教吃法爆紅！網試「特殊沾醬」驚呆

網友親試「肉片沾檸檬冬瓜冰沙」吃法，感受冰熱交錯的新奇口感。示意圖。（資料照）

2025/06/13 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕火鍋是台灣人最愛的美食之一，湯頭、沾醬、配料百百種，吃法也不斷推陳出新。近期有網友分享一種堪稱「邪教」的獨特吃法，竟是將熱騰騰的肉片沾上冰涼的檸檬冬瓜冰沙，掀起一波熱烈討論。

網友在Dcard發文，表示日前滑threads時，無意間發現有人推薦這種特殊組合，當下忍不住心想：「給我帶著肉片滾回你的星球！」但身為好奇寶寶，越怪越想試，決定親自驗證這奇妙口感。

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她提到，自己本來就很喜歡石二鍋附的檸檬冬瓜冰沙，覺得甜甜酸酸十分解膩，這次特地嘗試將燙熟的牛肉片直接沾冰沙，結果入口瞬間被「冰熱衝擊」弄得舌頭當機兩秒，冰冰甜甜帶點檸檬香氣，搭配熱騰騰的肉片，味道意外地不算違和。

原PO笑說，這組合如果以10分為滿分，能給5分，不算難吃但也沒有驚豔，應該沒辦法一口接一口，吃太多還可能被朋友白眼。她坦言，還是習慣「白飯配沙茶醬、蔥花、醬油」這種經典搭配，偶爾換口味可以，但吃完還是默默改吃加購的蝦子「壓壓驚」，深怕肚子受不了。

文章一發出，網友紛紛留言，「石二鍋戰神」、「帶著你的冰沙涮肉離開地球」、「吃東西正常點好嗎」、「我邊看邊抖，但又莫名想試試看」、「檸檬冬瓜：你有想過我的感受嗎」。

不過，這項「邪教吃法」也引發部分網友反感，質疑直接將肉片伸進冰沙杯內沾取，容易讓杯緣殘留油脂，影響其他消費者使用，「為什麼不用碗裝冰沙再沾？杯子油油的很難洗乾淨」、「把肉放嘴裡再喝一口冰沙就好了，非得搞得飲料杯油膩膩的，自我中心！」還有人吐槽「超噁心，不管是物理還是心理都不行」。

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