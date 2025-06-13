桃機北登機廊廳 預計9月完成水電、機電與裝修工程

桃機第三航廈北登機廊廳正趕工中。（桃機公司提供）

2025/06/13 20:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場工程為期多年，總算有新進度！桃機公司今天（13日）宣布，目前北登機廊廳已完成主要結構與固定空橋安裝，內部正進行水電、機電與裝修工程，預計今年9月完成，後續將加速完成各項整合測試與模擬演練，以達成年底全面啟用8個登機門的營運目標，旅客在明年春節即可體驗到全新的北登機廊廳。

桃園國際機場公司今天召開「第三航站北登機廊廳協力廠商營運作業研商說明會」，針對即將啟用的北登機廊廳進行設計、動線及測試規劃說明。

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機場公司董事長楊偉甫表示，北登機廊廳預計於今年下半年啟用，完工後的試營運階段有許多複雜工作需要與所有單位共同協調。北登機廊廳設計強調開放與機能兼備的候機空間，出發旅客自報到至登機過程中無須轉換樓層，簡化搭機流程。

登機門候機空間互通，與現行第一、二航廈內候機室配置及空間概念不相同，讓座位安排更具彈性，提升旅客使用便利性。抵達層則設置於出發層之上，不但節省結構成本，更採用挑高大面積玻璃帷幕設計，讓進出旅客共享空側景觀，營造通透明亮的候機環境。

設計上，北登機廊廳的旅客步行動線，可一覽主體航廈波浪起伏的屋頂造型，未來待主體航廈工程完成度更高之後，更有象徵梯田景觀的綠堤植栽，融合實用與視覺美感。

在營運準備方面，機場公司依據實際作業需求，規劃自D10候機室進出北登機廊廳的動線，空側部分在航空公司及地勤業者積極配合下，自4月份起已陸續進行D11至D18空橋的航機拖機測試，模擬大小不同機型停靠，協助航空公司與地勤單位熟悉新動線與作業程序。另自7月份起，將分階段完成3場動線測試、2場聯合測試及各單位內部作業測試。

機場公司表示，北登機廊廳為全新設施，橫跨登機門系統、航機導引、行李處理、資通訊與消防安全等多項介面，需密集與航空公司、維運廠商及邊境查驗機關協調，完成系統整合與驗證作業。

桃機第三航廈北登機廊廳正趕工中。圖中玻璃帷幕建築即為北登機廊廳。（記者吳亮儀攝）

桃園機場第三航廈北登機廊廳啟用準備中，針對協力維護廠商召開說明會，進行設計、動線及測試規劃說明。（桃機公司提供）

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