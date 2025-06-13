短時強降雨留下印記！台中路中央驚見整排「停車格」

網友在驟雨後拍下奇景，只見馬路上留下一格格清晰的「天然停車格」，彷彿車輛剛剛從地面上剝離。（擷取自臉書社團路上觀察學院）

2025/06/13 21:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受熱帶低氣壓影響，中南部近日雨勢不斷。有台中網友在一場短暫驟雨後拍下奇景，只見馬路上留下一格格清晰的「天然停車格」，彷彿車輛剛從地面剝離，原PO也在文中詩意地表示，「這場雨大約只持續一個紅燈的時間」。讓其他網友看了驚艷不已。

有網友今日在臉書社團「路上觀察學院」上傳這張照片，迅速掀起熱議。從高處俯瞰可見，車道上布滿一道道車身痕跡，對比周圍濕濕的路面，車輛剛停留的位置輪廓分外明顯，恰如一排排天然停車格整齊排列。

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從照片可見，該路段應是台中南屯區鄰近文山國小向上路與忠勇路口處，平時車流量頗大，原PO在文中詩意地表示：「這場雨大約只持續一個紅燈的時間」，照片PO出後引發熱議，網友紛紛留言表示：「有點可愛」、「超讚，心情都變好了」、「很棒的路觀耶好有趣」、「好難得的照片」。

其實這種現象其實並不罕見，這種「突發短時強降雨」常出現在氣溫高、地面溫度升高的夏季午後雷陣雨時段。台中、台南等中南部平地或山腳下地區也常出現這種局部對流系統，某些小範圍的對流雲，可能只覆蓋某一街區或某個紅綠燈口，移動速度快。當雨勢來得快又短促，汽車遮蔽的區域視覺上，便會留下這種對比明顯的「輪廓畫」。

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