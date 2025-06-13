她考取全民英檢4張證照 學習楷模：從有興趣領域開始學英文

取得從初級到高級4張全民英檢證照的許家瑜，分享英語學習心得。（記者楊綿傑攝）

2025/06/13 20:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕全民英檢（GEPT）邁入25年，今天表揚歷年來取得從初級、中級、中高級、高級等4張合格證書者，受邀的學習楷模許家瑜分享，可以找自己有興趣的領域，透過聽外國廣播電台不斷練習聽說能力，堅持下去就能持續進步。

由語言訓練測驗中心（LTTC）研發辦理的「全民英檢」，2000年推出以來已累計服務超過千萬人次，今天舉辦25週年感恩茶會。根據LTTC數據，歷年來取得全民英檢4張合格證書者超過200人，今有17名代表出席茶會接受表揚。

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其中，27歲，目前任職國合會的許家瑜分享，國中開始考全民英檢，陸續取得初級、中級、中高級認證，但報考高級時連續卡關2次，才拿到高級認證。談到學英文的訣竅，她表示，自己重視聽與說，會透過收聽英美國家的廣播，並模仿其口音逐步提升英語能力。

許家瑜認為，求學過程中的英文學習，常是一直背單字、念課文，為考試而學，但英文應該視為一個工具，若能透過自己有興趣的領域開始切入，會更有效果。如她對音樂有興趣，想要深入了解更多知識，包括外國資料、節目的內容，就必須想辦法學習相關英文。

LTTC執行長李欣穎指出，近年來LTTC不斷優化測驗品質與數位服務，從「GEPT聽診室」到「全民英檢i學網」，皆運用AI與數據分析，提供個人化的診斷回饋，幫助學習者明確掌握學習方向。歷年實證研究亦顯示，25年來「全民英檢」對國內的英語學習成效與教學應用皆具正面影響。

李欣穎提到，8月份起，LTTC亦將於各地舉辦系列公益講座，聚焦AI應用於英語學習與教學，讓社會大眾及英語教師可以一同參與，探索人機如何共學、共創，介紹AI工具於英語學習與教學上的應用方式。

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟表示，全民英檢25年來不斷精進研發，開發符合在地需求的測驗，也推動重視聽說讀寫，並與國際標準完全接軌，成為全民學習英文最佳的輔助及測驗工具，期許在數位時代科技輔助下持續精進，不僅能呼應終身學習及雙語政策，也提升全民英語能力。

LTTC今年年初推出「全民英檢i學網」（GEPT iPrep）平台，提供免費AI聽說讀寫診斷回饋，截至目前已有近5萬名使用者受惠。（記者楊綿傑攝）

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