石門水庫清淤產生228公頃浮覆地 桃市擬推生態園區

桃園市政府水務局配合石門水庫清淤輸送系統施做堤防，原大漢溪舊河道因堤防保護而產生新生地約二二八公頃，水務局規劃「大嵙崁生態探索園區」。（水務局提供）

2025/06/13 20:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府水務局配合石門水庫清淤輸送系統施做堤防，原大漢溪舊河道因堤防保護而產生新生地約228公頃，水務局規劃「大嵙崁生態探索園區」，包含三坑茶港風貌營造、二崁水漾環境營造，以及崁津部落原漢共好，由於工程經費高達15億元、用地取得費11.4億元，市議員李柏坊質詢時呼籲市府向中央申請相關補助，讓計畫早日推動。

水務局長劉振宇表示，大嵙崁生態探索園區計畫範圍由石門水庫後池大橋至崁津大橋左岸三坑舊河道約228公頃，其中公有地約占6成、未登錄地約3成、私有地約1成，土地使用分區涵蓋河川區、特定農業區，因受水利法、水質水量保護區管制，因此區域內保有極為自然農村樣貌，未來將以有機農業為主軸，並涵蓋農業、水利、環境，交通以及文化等多元面向。

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劉振宇說，以往大漢溪河運可以到三坑，當時的三坑港以茶葉為主，「三坑茶港風貌營造」主要是修復當初的水路，讓民眾可以探索當初茶港風光，此外，三坑有塊大面積蓄水農塘也將可做為立式划槳（SUP）、獨木舟、風浪板、滑水、划船及遊船等多元的水域活動服務之場地。

「二崁水漾環境營造」則是利用大漢溪舊河道打造親水遊憩廊帶，藉由供水渠道連結所導入的乾淨水源形成小溪，貫穿整個舊河道，往下游流至生態滯洪池再匯入三坑子溪，提供魚類等水中生物的棲息場域。

至於「崁津部落原漢共好」主要是當初崁津部落築堤產生9公頃浮覆地，其中5公頃提供住戶使用，另外4公頃原本計畫作為原民射箭場，但地方有意見，如今射箭場另覓它址興建，這4公頃土地將結合大嵙崁生態探索園區計畫，共推原漢一家生態聚落；未來這3大計畫，分別對應人文、地景及生態三主軸，打造水與綠生態休憩空間，串聯園區周邊建設計畫，營造可供民眾休憩活動的場域。

桃園市政府水務局配合石門水庫清淤輸送系統施做堤防，原大漢溪舊河道因堤防保護而產生新生地約二二八公頃，水務局規劃「大嵙崁生態探索園區」。（水務局提供）

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