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    首頁　>　生活

    婦爬桃園南插天山摔傷 救援16小時終於送醫

    搜救團隊在伸手不見五指的環境中搬運患者，考驗斜坡拖拉技能，體力也是一大考驗。（桃園市消防局第四大隊提供）

    搜救團隊在伸手不見五指的環境中搬運患者，考驗斜坡拖拉技能，體力也是一大考驗。（桃園市消防局第四大隊提供）

    2025/06/13 19:59

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市復興區南插天山屬雪山山脈，海拔1907公尺，攀登困難高，市府消防局11日下午2點接獲報案，13名山友當天相約攀爬南插天山，其中1名65歲婦人攀登時，不慎摔傷無法下山，留3名山友照護患者，等待搜救隊協助搬運下山，歷經16小時救援，耗盡救災人員體力，隔天上午近8點才將患者帶回登山口，由救護車送往國軍桃園總醫院救治。

    13人登山自組團來自台北、新北及桃園等地，11日從南插天山三角點前往魯培山三角點的路途中，婦人跌倒受傷，留3名山友照護，其餘人員先行下山，該受傷婦人是首次攀登南插天山，平時有運動習慣，摔傷後左小腿腫脹疼痛，無法行走。

    警消研判報案人座標點在南插天山三角點附近，入山至少需6小時以上才可接觸報案人，考量路徑沒有直升機吊掛點，僅能人力搬運下山，需集結龐大搬運量能，便招集特搜隊與眾分隊集結之山域救援小組成員共33名，挺進摔傷者座標點。

    救災人員穿越激流，翻越巨石，攀登巨木艱險前進，因天色漸暗識別度降低嚴重影響團隊移動速度，搜救團隊在伸手不見五指的環境中，穿越近3公里的等高線，晚間10點5分接觸患者，經高級救護技術員評估傷勢，研判患者左腿脛骨疑骨折無法行走，搜救人員以SKED捲式擔架打包患者，折返登山口。

    消防局第四大隊表示，下山搬運考驗救援團隊斜坡拖拉技能，體力也是一大考驗，救援難度高，幾乎耗盡所有救災人員體力，在夜晚濕滑的等高線上照護搬運患者，就如同走鋼索一樣，持續打磨著救援者的意志與心智。

    第四大隊指出，南插天山是雪山山脈著名的中級山，山形峻峭挺拔，登山客入山就需一路陡上爬升1300公尺，不建議無登山經驗的民眾冒然前往嘗試，提醒民眾攀登南插天山，應先下載離線地圖並評估自身體能狀況，登山前應將登山計畫告知家人或留守人員，並盡可能找有經驗的人相伴，做好萬全準備再出發。

    救援人員穿越激流，翻越、攀登巨木艱險前進。（桃園市消防局第四大隊提供）

    救援人員穿越激流，翻越、攀登巨木艱險前進。（桃園市消防局第四大隊提供）

    搜救隊歷經16小時救援，才將患者帶回登山口，由救護車送往國軍桃園總醫院救治。（桃園市消防局第四大隊提供）

    搜救隊歷經16小時救援，才將患者帶回登山口，由救護車送往國軍桃園總醫院救治。（桃園市消防局第四大隊提供）

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