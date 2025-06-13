南彰化2萬人喊讚！員林市「萬年派出所」6/14成立

彰化縣斥資5千萬興建萬年派出所，歷經1年9月，14日將正式啟用。（員林警分局提供）

2025/06/13 18:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市是南彰化最大城市，近年人口穩定成長，但位於南區的東和、民生、黎明、溝皂、中央、萬年、大饒、大明等8個里卻沒有派出所，為強化當地治安及便民服務，彰化縣政府編列4983萬元，於員林市公十七用地興建「萬年派出所」，工程已全部完工，明（14日）進駐試行運作。

員林分局分局長吳詠傑表示，萬年派出所成立後，東西南北區都有派出所據點，將有效強化員林治安能量，讓南區約2萬多名居民享有更即時、就近的警政服務。

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員林市184公頃市地重劃完成後，周邊公共建設、建案如雨後春筍，其中員林演藝廳、彰化地院、彰南運動中心相繼成立，未來還有彰化地檢署進駐，帶動當地南區人口成長，但南區範圍剛好位於莒光派出所（西區）及林厝派出所（東區）的交界處，過去警政業務是由2所共同辦理，但也常有民眾因轄區問題引發爭議，如今終於興建萬年派出所，未來南區民眾報案就不用長途奔波。

員林警分局表示，萬年派出所建物地上三層，占地219坪，於2023年5月動工，歷時1年9個月完工，正式成為轄區內第9座派出所。該所未來將肩負南區16個警勤區的治安巡邏、交通疏導、民眾報案諮詢等多項任務，也有助提升社區防詐、反毒與安全守望等基層警政能量。

萬年派出所是員林警分局第9個派出所，將有效強化員林治安能量。（員林警分局提供）

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