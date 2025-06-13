中捷藍線要動土了 龍井機廠6月底開工

中捷藍線龍井機廠預定地空拍狀況。（中市捷運工程局提供）

2025/06/13 19:12

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中捷運藍線綜合規劃報告書獲行政院審查通過，計畫總經費1615.14億元，首件工程龍井機廠預計6月底動土，台中市府今天至龍泉社區活動中心說明環境影響，龍井區里長聯誼會等地方人士認為，機廠及B9車站經過新庄及東海社區，要設置隔音牆減輕噪音干擾。

台中市捷運工程局強調，龍井機廠統包工程爲藍線首件動土工程，而軌道路線段從台中港沿台灣大道至東區新建國市場附近，計畫路線長約 24.78 公里，沿線設置 8 座高架車站、12 座地下車站及 1 座維修機廠，預計核定後10年完工通車，將陸續舉辦環境影響說明，向居民報告工程概況。

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中捷藍線龍井機廠設置於新庄里，當地民進黨市議員張家銨說，居民多年期待捷運藍線動土，而光是機電標金額已超出原預估近一倍，未來總經費恐突破兩千億元，加上都市計畫變更問題尚未完成，市府重大工程應該讓居民充分知情，不能只報喜不報憂。

龍井區里長聯誼會副會長劉克俊表示，軌道路段途經遊園西路等路段，原規劃住宅單側，經台中市議員林孟令等民代建議，改由雙側居民都能受惠，站體也由兩站縮減為1站（B9車站）符合民意需求。

龍井區里長聯誼會總幹事陳耀墩說，軌道設在大肚山區，海線4里並未受惠捷運便利，中捷藍線預計在6月26日舉辦整體開工典禮，屆時可能向市長盧秀燕反應意見。

龍泉里長黃聖龍說，機廠設在坪頂及新庄社區，軌道則設在東海、新東等東部山區，居民普遍認為交通繁榮地方，樂觀看待捷運開工。

捷運工程局表示，居民關心沿線相關設置隔音牆及減振裝置，列車行進降低噪音、車站防洪門提升水患等因應能力，將收集意見納入施工要項，減輕工程對於社區及環境影響。

中捷藍線龍井機廠（圖）預計6月底動土。（中市捷運工程局提供）

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