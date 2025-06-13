監委促檢討「私校退場雙軌制」 教育部：都要求保障教職員及學生

大漢技術學院依私校法退場，引監委紀惠容質疑「私校法和私校退場條例」雙軌制，教育部說明，兩種退場皆要求保障教職員及學生權益。（資料照）

2025/06/13 18:52

〔記者林曉雲／台北報導〕監察委員紀惠容調查報告指出，私立大漢技術學院是台灣第一所引用「私立學校法」退場學校，引發私校退場雙軌制的爭議，不利於師生權益保障，校產處理規範未如依私校退場條例者嚴謹，促請教育部檢討改進「私校退場雙軌制」。教育部今天回應說明，依私校法規定，私校有重大困難時本可據此申請停辦，私校法和私校退場條例雙軌制，首重教職員生權益保障，教育部皆會要求退場學校應落實教職員及學生權益保障措施，確保校產公共性。

教育部說明，依私立學校法第70條規定，學校法人得於辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理時，可以申請停辦，並依同法第71條規定，經主管機關許可，得變更其目的，改辦理其他教育、文化或社會福利事業。

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教育部說，校務營運及財務狀況尚可，係因外界環境影響而無法繼續辦學之學校，可依據私立學校法，自行思考調整營運模式或轉型，學校應有教職員及學生權益保障措施，教職員部分應發給不低於退場條例規範之教職員工慰助金，因學校停辦轉學之學生應給予輔導，並補助其因轉學他校而增加之支出。

教育部指出，依私校法退場的學校，在過程中，教育部會適時協助學生安置事宜，而在停招、停辦過程中，教育部也定期追蹤此類學校落實教職員及學生權益保障措施情形，並作為教育部審核是否通過改辦計畫之重要參據，此類學校所需經費皆由董事會籌募，不得申請退場基金。

此外，教育部說，針對辦學狀況、財務狀況不佳之學校，為維護教職員及學生權益，教育部透過私立高級中等以上學校退場條例，協助學校改善，倘未能於改善期限內完成改善，則依規定予以退場，在學校停招並重組董事會後，得向申請退場基金墊付維持學校正常營運費用，以正常發放教職員薪資，補助學生因轉學增加支出費用。

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