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    首頁　>　生活

    紓解頭份交流道下班車潮 國1南下這路段平日17:00~19:00開放路肩

    「國1南下107k+530至109k+870」平日下午5點到7點開放路肩通行。（苗栗縣政府提供）

    「國1南下107k+530至109k+870」平日下午5點到7點開放路肩通行。（苗栗縣政府提供）

    2025/06/13 17:32

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕為改善國道1號新竹系統至頭份交流道路段平日下班時段南下方向車流回堵，交通部高速公路局中區養護工程分局宣布今（13）日起，「國1南下107K+530至109K+870」平日下午5點到7點開放路肩通行。

    苗栗縣政府交通工務處說，苗北頭份、竹南地區不少民眾在新竹上班，且多利用國1頭份交流道，上下班尖峰時段交通易壅塞回堵。縣府透過前立委徐志榮及現任立委邱鎮軍、陳超明與高公局協商，先於去年11月28日起，實施國1北上頭份至新竹系統（109K+720~100K+730）平日上午7點至9點開放路肩；今（13）日起，再開放國1南下107K+530至109K+870於平日下午5點至7點路肩通行。

    高公局中區養護工程分局指出，該路段下班時段往頭份方向車流湧現，已造成壅塞與主線回堵，此次實施之開放路肩措施有助於車流提早分流進入匝道，進而降低主線回堵情況。開放路肩路段速限為每小時60公里，僅限小客車行駛。

    高公局中區養護分局提醒，將透過沿線電子資訊看板及標誌牌面顯示開放路肩訊息，請用路人依指示行駛，行駛路肩請勿違規任意變換車道影響行車秩序，以保障行車安全與效率。

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