TD02熱低壓登陸成普通低氣壓 縮時雲圖超震撼！

目前僅剩蝴蝶颱風在海南島上空，熱帶性低氣壓TD02昨晚登陸台灣後減弱為普通的低氣壓。（取自氣象署官網）

2025/06/13 17:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年第一號颱風「蝴蝶」目前在中國海南島上空，熱帶性低氣壓TD02昨晚登陸台灣台東長濱後遭地形破壞，今已變成普通低氣壓。中央氣象署曝光「蝴蝶」和TD02衛星雲圖縮時動畫，影像超震撼。

氣象署說明，近期南海和菲律賓東方是低壓帶，環境很容易有熱帶系統發展，今天分享的影像是6月12日8時到13日8時的衛星觀測結果，左側位於海南島的雲系就是西北太平洋第一個颱風「蝴蝶」，強度逐漸增強，主要對流雲系已影響中南半島地區。

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右側位於台灣附近的雲系則為一熱帶性低氣壓，它從12日晚間到13日清晨逐漸通過台灣上空，受陸地破壞、結構逐漸消散，這段時間它也為台灣帶來了不小的降雨。

氣象署說明，由於熱帶性低氣壓或颱風等熱帶系統多發展在很少觀測資料的海面上，因此氣象從業人員常常會用衛星雲圖所測得的雲頂溫度（圖上越白、代表雲頂溫度越低、即雲系發展越高聳、越強）以及觀察雲圖動畫中雲系「旋轉的程度（螺旋性）」，來判斷這個低壓有多強、近中心的風速會多大，可以從動畫感受一下輕度颱風（較強）、和熱帶性低氣壓（較弱）旋轉程度的差別。

氣象署說明，雖然熱帶性低氣壓已經減弱、遠離，但沿海、離島的風浪還是蠻大的，週末前往海邊活動要注意安全，且近日雨勢明顯，加上地震，前往山區要小心坍方、落石。

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