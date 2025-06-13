基港分公司釋出七堵一德新村土地 近日公開閱覽招商

基隆港務分公司毗鄰基隆火車站的一德新村員工宿舍舊址，計畫辦理都市更新，近日將發布招商文件公開閱覽；圖為辦理都市更新的基地開發範圍及使用分區示意圖。（圖為基隆港務分公司提供）

2025/06/13 18:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕受到基隆捷運計畫在附近設站的利多誘因，基隆港務分公司計畫釋出鄰近七堵火車站的一德新村員工宿舍舊址，約1.1公頃土地，基港分公司計畫以都市更新權利變換方式開發，近日將發布招商文件公開閱覽。

基隆港務分公司今天（13日）發布新聞稿指出，一德新村原為前交通部基隆港務局時期的一德新村員工宿舍，基隆港務局改制為基隆港務分公司後，陸續收回宿舍，一德新村目前沒人居住，該基地土地權較單純，除基隆港務分公司及基隆市政府土地外，基地周邊尚有台鐵公司及台灣菸酒公司持有土地。

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基港分公司指出，倘若這些土地能順利整合，則都市更新總開發面積可達約1.4公頃，加上毗鄰陽明海運總部大樓，為七堵市中心難得一見的大面積可開發基地。

一德新村基地鄰近七堵地區重要交通節點，包含既有的七堵火車站及未來的基隆捷運七堵站，且位處七堵區正市中心，鄰近市場、學校等，生活機能相當完善便利，極具開發潛力。

基隆港務分公司指出，基隆市政府近年來於基隆河谷廊帶布局，七堵火車站北側規畫站前商場，未來基隆捷運七堵站規劃捷運共構與商辦複合。本案基地可結合產業園區及住宅使用，預估未來透過就業人潮吸引新住民，七堵區未來發展後勢可期。

圖為基隆河谷廊帶產業布局示意圖。（圖為基隆港務分公司提供）

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